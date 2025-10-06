12°
12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 06 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
06 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

¡Atención vecinos! Corte de calles en Esquel por trabajos de reparación

El municipio informó que permanecerán interrumpidos los cruces de Avenida Ameghino con Roca y Avenida Ameghino con Belgrano debido a tareas de mantenimiento vial.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Esquel, a través de la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, comunicó que se realizarán cortes temporales de tránsito en dos puntos de la ciudad por obras de reparación del pavimento.

 

Los sectores afectados son Avenida Ameghino y Roca, y Avenida Ameghino y Belgrano, donde personal municipal se encuentra llevando adelante tareas de mantenimiento y mejora de la calzada.

 

Desde el área solicitaron a los conductores circular con precaución. Las calles serán reabiertas al tránsito una vez que finalicen los trabajos programados.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel: Accidente en el camino a La Hoya
2
 Accidente camino a La Hoya: los detalles
3
 El Gobierno de Milei eliminó la denominación de "Día de la Diversidad Cultural"
4
 Conductor alcoholizado provocó una tragedia en Lago Puelo: Murió una joven madre
5
 Accidente mortal en Lago Puelo: Qué se sabe hasta ahora sobre la colisión en la Ruta 16
1
 "Más zapatillas, menos pastillas": El grupo de 120 adultos mayores de Esquel que es ejemplo de vitalidad y solidaridad
2
 Cristina recibió a Kicillof y llamaron a “sumar fuerzas” rumbo a octubre
3
 Robo con rotura de luneta en el estacionamiento de la Cascada Esquel
4
 Continúa el paro de Trabajadores de la Salud en Chubut: "Esperamos sepan entender"
5
 Inversión deportiva: Municipio confirma avances en playones, natatorio y el gimnasio del barrio Chanico Navarro
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -