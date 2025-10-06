¡Atención vecinos! Corte de calles en Esquel por trabajos de reparación

La Municipalidad de Esquel, a través de la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, comunicó que se realizarán cortes temporales de tránsito en dos puntos de la ciudad por obras de reparación del pavimento.

Los sectores afectados son Avenida Ameghino y Roca, y Avenida Ameghino y Belgrano, donde personal municipal se encuentra llevando adelante tareas de mantenimiento y mejora de la calzada.

Desde el área solicitaron a los conductores circular con precaución. Las calles serán reabiertas al tránsito una vez que finalicen los trabajos programados.

R.G.