Conductor alcoholizado provocó una tragedia en Lago Puelo: Murió una joven madre

Un trágico accidente ocurrido este domingo en la Ruta Provincial 16, a la altura del kilómetro 13, en la zona de Villa del Lago, dejó como saldo la muerte de una mujer de 34 años y una niña herida.

El siniestro se registró alrededor de las 9 de la mañana, cuando dos vehículos chocaron en un tramo comprendido entre Lago Puelo y El Parque Nacional.

Según confirmaron fuentes oficiales, Laura Romano Abrea, vecina de Lago Puelo, viajaba junto a su hija de seis años cuando su automóvil fue impactado por otro vehículo cuyos ocupantes arrojaron resultado positivo en el test de alcoholemia.

En el lugar trabajaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, además de personal de policía, tránsito y el servicio de ambulancia.

La pequeña fue trasladada al hospital con fracturas y lesiones múltiples, mientras que la noticia del fallecimiento de su madre generó profunda consternación en toda la comunidad.

Dolor y condolencias en la Comarca

El intendente Iván Fernández y el equipo de gobierno municipal expresaron su pesar por la tragedia:

“Hacemos llegar nuestro más profundo pesar a las familias Romano y Abrea, así como a los allegados y amigos de quien en vida fuera Laura Romano, de 34 años de edad, fallecida en un trágico siniestro vial. Su partida causa una profunda consternación en la comunidad por la pérdida de una joven madre y vecina de Lago Puelo. Q.E.P.D.”

