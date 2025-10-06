14°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 06 de Octubre de 2025
RED43 comarca-andina Villa del LagoLaura RomanoLago PueloAccidente fatal
06 de Octubre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Conductor alcoholizado provocó una tragedia en Lago Puelo: Murió una joven madre

Una mujer de 34 años perdió la vida este domingo en un choque frontal. Su hija, de seis años, resultó herida. El otro conductor dio positivo en el test de alcoholemia.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un trágico accidente ocurrido este domingo en la Ruta Provincial 16, a la altura del kilómetro 13, en la zona de Villa del Lago, dejó como saldo la muerte de una mujer de 34 años y una niña herida.

 

El siniestro se registró alrededor de las 9 de la mañana, cuando dos vehículos chocaron en un tramo comprendido entre Lago Puelo y El Parque Nacional.

 

Según confirmaron fuentes oficiales, Laura Romano Abrea, vecina de Lago Puelo, viajaba junto a su hija de seis años cuando su automóvil fue impactado por otro vehículo cuyos ocupantes arrojaron resultado positivo en el test de alcoholemia.

 

 

En el lugar trabajaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, además de personal de policía, tránsito y el servicio de ambulancia.

 

La pequeña fue trasladada al hospital con fracturas y lesiones múltiples, mientras que la noticia del fallecimiento de su madre generó profunda consternación en toda la comunidad.

 

Dolor y condolencias en la Comarca

 

El intendente Iván Fernández y el equipo de gobierno municipal expresaron su pesar por la tragedia:

 

“Hacemos llegar nuestro más profundo pesar a las familias Romano y Abrea, así como a los allegados y amigos de quien en vida fuera Laura Romano, de 34 años de edad, fallecida en un trágico siniestro vial. Su partida causa una profunda consternación en la comunidad por la pérdida de una joven madre y vecina de Lago Puelo. Q.E.P.D.”

 

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El Gobierno de Milei eliminó la denominación de "Día de la Diversidad Cultural"
2
 Esquel: Accidente en el camino a La Hoya
3
 Tragedia en Comodoro: Joven de 25 años murió tras un ataque a balazos en una estación de servicio
4
 Megaoperativo en Comodoro: Secuestran seis armas, droga y una cantidad inédita de más de 1.500 municiones
5
 Nunca más los zapatos ortopédico
1
 "Más zapatillas, menos pastillas": El grupo de 120 adultos mayores de Esquel que es ejemplo de vitalidad y solidaridad
2
 Cristina recibió a Kicillof y llamaron a “sumar fuerzas” rumbo a octubre
3
 Un llamado a la participación y la preocupación por las tarifas: la voz de un vecino en la audiencia de la Cooperativa
4
 Robo con rotura de luneta en el estacionamiento de la Cascada Esquel
5
 Continúa el paro de Trabajadores de la Salud en Chubut: "Esperamos sepan entender"
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -