Esquel: Accidente en el camino a La Hoya

Un accidente vial se registró esta mañana en Esquel, alrededor de las 8:30, cuando el conductor de un auto perdió el control del vehículo y terminó impactando contra un árbol.

Producto del choque, al menos dos personas resultaron heridas, una de ellas quedó atrapada dentro del rodado y debió ser asistida por los equipos de emergencia. Según revelaron fuentes policiales, se trataría de menores de edad.

En el lugar intervienen efectivos policiales, personal de Bomberos Voluntarios y agentes de Defensa Civil Provincial, quienes trabajan para liberar al conductor y asistir a los lesionados. Además, agentes de la Policía de Seguridad Vial se acercan al lugar del siniestro para realizar los test de alcoholemia correspondientes.

Noticia en desarrollo.

R.G.