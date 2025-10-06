12°
Esquel, Argentina
Lunes 06 de Octubre de 2025
06 de Octubre de 2025
policiales |
Por Redacción Red43

Esquel: Accidente en el camino a La Hoya

El siniestro ocurrió cuando un auto se estrelló contra un árbol. Trabajan en el lugar Policía, Bomberos y Defensa Civil Provincial.
Por Redacción Red43

Un accidente vial se registró esta mañana en Esquel, alrededor de las 8:30, cuando el conductor de un auto perdió el control del vehículo y terminó impactando contra un árbol.

 

Producto del choque, al menos dos personas resultaron heridas, una de ellas quedó atrapada dentro del rodado y debió ser asistida por los equipos de emergencia. Según revelaron fuentes policiales, se trataría de menores de edad. 

 

En el lugar intervienen efectivos policiales, personal de Bomberos Voluntarios y agentes de Defensa Civil Provincial, quienes trabajan para liberar al conductor y asistir a los lesionados. Además, agentes de la Policía de Seguridad Vial se acercan al lugar del siniestro para realizar los test de alcoholemia correspondientes. 

 

 

Noticia en desarrollo. 

 

 

R.G.

 

