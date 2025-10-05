Esquel, Argentina
Tragedia en Comodoro: Joven de 25 años murió tras un ataque a balazos en una estación de servicio

El hecho ocurrió durante la madrugada en Pellegrini y Avenida Yrigoyen, cuando un hombre en un Fiat rojo abrió fuego. La víctima falleció al ingresar al hospital y otro joven permanece internado con una herida de bala en la espalda.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un joven de 25 años falleció en la madrugada de este domingo tras recibir un disparo en el rostro en la estación de servicio ‘Rodrigo’, ubicada en Pellegrini casi avenida Yrigoyen. El hecho se registró alrededor de la 1:40 de la mañana, cuando un hombre que circulaba en un auto Fiat rojo abrió fuego contra dos jóvenes que se encontraban en el lugar.

 

La víctima, oriunda de la provincia de Buenos Aires, murió al ingresar al hospital.

 

El ataque dejó a dos jóvenes heridos, ambos originarios de la provincia de Buenos Aires. El joven de 25 años falleció de inmediato al ser asistido, mientras que el otro, de 32 años, presenta una herida en la espalda y permanece internado.

 

Testigos del hecho relataron la escena de violencia: "Se escucharon seis tiros. Pensábamos que eran los ruidos de los autos que se escuchan casi todas las noches, pero empezamos a escuchar que un chico gritaba pidiendo ayuda diciendo que su amigo se moría", confió uno de los presentes.

 

Los testigos también indicaron que las víctimas eran habituales en la zona: "Los solemos ver seguido por acá cargando agua, siempre con su bolso donde tienen las medias para vender", añadieron.

 

La Seccional Primera de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia intervino en el caso de homicidio con arma de fuego, junto con la Fiscalía.

 

La investigación se centra actualmente en el relevamiento de cámaras de seguridad y la búsqueda de testigos para identificar y dar con los responsables del ataque, quienes se movilizaban en un Fiat rojo.

 




T.B
 

 

