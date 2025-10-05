Esquel, Argentina
Domingo 05 de Octubre de 2025
05 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

El Gobierno de Milei eliminó la denominación de "Día de la Diversidad Cultural"

La medida implica un cambio en las comunicaciones del gobierno actual respecto a la establecida en 2010 para promover el diálogo intercultural. Se mantiene el feriado puente del viernes 10 de octubre.
El gobierno de Javier Milei ha generado un fuerte repudio al eliminar la denominación “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” para referirse al feriado del 12 de octubre, restaurando en su lugar el término “Día de la Raza” en sus comunicaciones oficiales.

 

La denominación de “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” había sido instaurada por decreto en 2010, con el fin de promover el diálogo intercultural y el reconocimiento a los pueblos originarios.

 

La decisión del gobierno libertario de utilizar el término “raza” es vista como un retroceso, ya que deja afuera el diálogo intercultural y el reconocimiento a las comunidades indígenas que habitan el país.

 

El cambio, cargado de simbolismo político, se ha reflejado en las comunicaciones oficiales de la actual gestión.

 

Más allá de la controversia por la denominación, el Gobierno nacional dispuso que el viernes 10 de octubre sea feriado con fines turísticos, creando un fin de semana largo de cuatro días.

T.B

 

