Dioses y héroes en Trevelin: La Escuela N° 37 inauguró su "Semana del Libro y el Arte" sobre la mitología griega

La Escuela N° 37 de Trevelin inauguró hoy su "Semana del Libro y el Arte" con una propuesta temática que transportó a toda la comunidad educativa a la antigua Grecia. Bajo la consigna de los "muros griegos", la institución transformó su galería en un recorrido por la mitología clásica.

La jornada comenzó con la inauguración de una muestra de trabajos de literatura elaborados por los estudiantes. A través de sus producciones, los alumnos recrearon una rica galería de dioses y diosas, héroes y seres mitológicos de Grecia, incluyendo un recorrido virtual por el país helénico.

El Olimpo en la galería

El punto culminante de la muestra fue la recreación del Monte Olimpo, poblado por diversas figuras y representaciones:

Estatuas vivientes de personajes mitológicos.

Escenificaciones de figuras icónicas como Medusa y Hércules .



La propuesta logró sumergir a los visitantes en la cultura helénica, mostrando la creatividad y el trabajo de investigación de los estudiantes.

La iniciativa surgió en el marco de un proyecto institucional impulsado por la biblioteca escolar, y la actividad fue coordinada por la docente Jimena Miguens. La "Semana del Libro y el Arte" de la Escuela N° 37 promete continuar fomentando la lectura y la expresión artística entre sus alumnos con un enfoque original y didáctico.

