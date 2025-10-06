Accidente mortal en Lago Puelo: Qué se sabe hasta ahora sobre la colisión en la Ruta 16

El accidente fatal ocurrido el domingo por la mañana en la Ruta Provincial 16, a la altura del kilómetro 13, dejó como saldo la muerte de una mujer y lesiones graves a su hija de seis años.

Según informó la subjefa de la Unidad Regional Esquel en diálogo con Red43, Carolina Pauli, el hecho ocurrió alrededor de las 9:20 de la mañana, en la zona de Villa del Lago. En el accidente se vieron involucrados dos vehículos: un Nissan Sentra, con cuatro ocupantes mayores de edad, y un Fiat Uno conducido por la mujer fallecida, que viajaba con su hija de seis años en el asiento trasero.

“Producto de la colisión, la conductora del Fiat Uno lamentablemente perdió la vida en el lugar, constatado por personal médico. Su hija sufrió fracturas en ambas muñecas y en las extremidades inferiores, por lo que fue trasladada al Hospital Zonal de Esquel”, detalló Pauli.

El accidente se produjo cuando el Fiat Uno colisionó en la parte posterior del Nissan Sentra. Los ocupantes del Sentra también recibieron atención médica por golpes leves.

Según los controles realizados, se detectó presencia de alcohol en varios de los involucrados, aunque aún se está determinando cuál de ellos era el conductor.

“Se está trabajando con testimonios de quienes arribaron primero a la escena, relevamiento de cámaras y pericias de accidentología vial para establecer la mecánica exacta del accidente. Todo es materia de investigación”, explicó la subjefa policial.

Carolina Pauli precisó además que los ocupantes del Nissan Sentra son oriundos de El Bolsón, mientras que se continúa con la investigación para confirmar responsabilidades y los detalles finales de la colisión.

La Fiscalía de Turno dispuso la realización de la autopsia correspondiente y se mantiene un seguimiento del caso, priorizando la atención de la menor y la recopilación de pruebas.

O.P.