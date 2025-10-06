Chubut tendrá su primer Mc Donald's

La reconocida cadena internacional de comida rápida abrirá su primer local en Comodoro Rivadavia, dentro del Shopping Costanera, cuyo desarrollo avanza sobre la zona costera de la ciudad. La apertura está prevista para abril del próximo año, en el marco del primer semestre de 2026.

El nuevo restaurante se ubicará en el exterior del complejo, acompañando el proceso de construcción del shopping, que se perfila como uno de los principales polos de consumo y entretenimiento del sur argentino.

El desarrollo enfrenta desafíos logísticos, como la llegada de módulos desde China y la necesidad de financiamiento adicional. Sin embargo, el equipo destaca condiciones favorables y un fuerte respaldo de la comunidad e inversores.

