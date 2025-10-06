Comienza un streaming en vivo para descubrir nuevos fósiles de dinosaurios en Río Negro

Desde este 6 y hasta el 10 de octubre, los amantes de la paleontología tendrán la oportunidad única de acompañar en vivo una expedición científica que buscará nuevos fósiles de la era de los dinosaurios en la provincia de Río Negro.

El proyecto, impulsado por el CONICET, la Fundación Azara y la National Geographic Society, se transmitirá en directo a través del canal de YouTube @paleocueva_lacev, donde los espectadores podrán interactuar con el equipo de especialistas y seguir cada paso del trabajo de campo.

El yacimiento desde donde se realizará la transmisión tiene alrededor de 70 millones de años y es considerado una de las ventanas más completas al mundo previo a la extinción de los dinosaurios. En el sitio se han encontrado restos de mamíferos, serpientes, lagartos, nidadas de dinosaurios y especies únicas en Sudamérica.

La transmisión, que se extenderá a lo largo de cuatro días, permitirá observar en tiempo real el proceso de excavación, las técnicas de rescate de fósiles y el diálogo entre científicos y público.

Los interesados en ver la transmisión pueden suscribirse al canal @paleocueva_lacev para participar de esta experiencia inédita que combina ciencia, tecnología y divulgación en directo.

R.G.