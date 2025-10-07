El Programa Raíces llega a Camarones para impulsar la producción audiovisual y servicios locales

El Programa Provincial Raíces, impulsado por el Gobierno del Chubut a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa su expansión territorial y llegó a Camarones para brindar acompañamiento económico a tres familias. El apoyo tiene como objetivo poner en marcha y fortalecer microemprendimientos que impulsan la producción y la generación de empleo genuino en la localidad.

La ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, junto al presidente del Concejo Deliberante y el titular de la cartera de Acción Social municipal, recorrió los proyectos y dialogó con sus beneficiarios, subrayando la importancia de la presencia provincial para las familias que apuestan al desarrollo comunitario.

“Es muy importante seguir consolidando la presencia en el territorio. Poner en marcha proyectos productivos que generen mano de obra genuina y acompañen el esfuerzo de las familias que apuestan al trabajo es prioridad en la gestión del gobernador Ignacio Torres”, destacó la ministra Papaiani.

Proyectos productivos asistidos en Camarones

Las tres familias beneficiadas recibieron apoyo económico para consolidar y mejorar la calidad de los servicios que ofrecen en Camarones:

Medina Hernán Hilario: Recibió asistencia para adquirir equipamiento de peluquería canina , el único servicio de este tipo en la zona. Esto le permitirá mejorar la calidad de su trabajo y ampliar su clientela.

Sepúlveda Laura Ailín: Su emprendimiento de lavandería fue fortalecido para mejorar sus ingresos y asegurar un servicio de calidad a la comunidad local.

Erice Xavier Natanael: El apoyo está destinado a la adquisición de equipamiento específico para producción audiovisual, mejorando la calidad de sus trabajos en este sector.

El Programa Raíces tiene como meta el arraigo de las familias chubutenses al impulsar la creación de empleo y fortalecer la economía en cada localidad a lo largo de la provincia.

