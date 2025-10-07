15°
15° 10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 07 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Chubut
07 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

A pesar de la RCP, no pudieron salvar a un hombre que sufrió un infarto en Comodoro Rivadavia

Ocurrió en la mañana de hoy, en plena avenida Patricios. Los detalles.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este martes 7 de octubre a las 10:00 horas, la Sección Quinta de Comodoro Rivadavia intervino ante un incidente ocurrido en la intersección de la avenida Lisandro de la Torre, casi esquina avenida Patricios, del barrio Isidro Quiroga, donde un hombre de 30 años fue encontrado en estado crítico.

 

El personal policial encontró al hombre fuera de sí, aparentemente bajo el efecto de sustancias tóxicas. Intentaron calmarlo y sujetarlo mientras solicitaban la asistencia médica del servicio de emergencia 107, según detalló el medio ADN Sur.

 

Al poco tiempo llegó al lugar la ambulancia del 107, con el doctor Struvia a cargo, que continuó con las maniobras médicas durante unos 20 minutos, pero el hombre fue declarado fallecido a las 10:23 horas.

 

Según lo manifestado por los familiares, la víctima era consumidora habitual de drogas y alcohol, factor que pudo haber influido en el desenlace fatal.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Sorpresivo cambio del Gobierno: El feriado de octubre se traslada y recupera su nombre
2
 El Municipio de Esquel se compromete con el embellecimiento edilicio de la Escuela N° 112
3
 Incendio vehicular: Una camioneta fue consumida por las llamas
4
 Milei mezcló política y rock en la presentación de su libro en el Movistar Arena
5
 Costantini adquiere el terreno del Portal Palermo por USD 127 millones y proyecta un distrito de usos mixtos
1
 "Más zapatillas, menos pastillas": El grupo de 120 adultos mayores de Esquel que es ejemplo de vitalidad y solidaridad
2
 Cristina recibió a Kicillof y llamaron a “sumar fuerzas” rumbo a octubre
3
 Robo con rotura de luneta en el estacionamiento de la Cascada Esquel
4
 Continúa el paro de Trabajadores de la Salud en Chubut: "Esperamos sepan entender"
5
 Imputan a José Luis Espert por lavado de dinero
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -