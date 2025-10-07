A pesar de la RCP, no pudieron salvar a un hombre que sufrió un infarto en Comodoro Rivadavia

Este martes 7 de octubre a las 10:00 horas, la Sección Quinta de Comodoro Rivadavia intervino ante un incidente ocurrido en la intersección de la avenida Lisandro de la Torre, casi esquina avenida Patricios, del barrio Isidro Quiroga, donde un hombre de 30 años fue encontrado en estado crítico.

El personal policial encontró al hombre fuera de sí, aparentemente bajo el efecto de sustancias tóxicas. Intentaron calmarlo y sujetarlo mientras solicitaban la asistencia médica del servicio de emergencia 107, según detalló el medio ADN Sur.

Al poco tiempo llegó al lugar la ambulancia del 107, con el doctor Struvia a cargo, que continuó con las maniobras médicas durante unos 20 minutos, pero el hombre fue declarado fallecido a las 10:23 horas.

Según lo manifestado por los familiares, la víctima era consumidora habitual de drogas y alcohol, factor que pudo haber influido en el desenlace fatal.