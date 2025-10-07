12°
Martes 07 de Octubre de 2025
07 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Milei mezcló política y rock en la presentación de su libro en el Movistar Arena

Entre canciones, el Presidente apuntó contra el kirchnerismo, defendió su gestión y pidió acompañamiento en las urnas el próximo 26 de octubre.
A pocos días de la veda electoral, Javier Milei volvió a subir al escenario del Movistar Arena, esta vez para presentar su nuevo libro "La Construcción del Milagro". El evento, que combinó un recital con mensajes políticos, reunió a más de 15.000 personas y sirvió como relanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza.

 

El Presidente ingresó al estadio entre el público, al ritmo de "Panic Show" de La Renga, mientras arengaba a sus seguidores. Luego, Milei se sumó a “La Banda Presidencial”, un grupo integrado por legisladores y funcionarios libertarios. Junto a ellos interpretó clásicos del rock nacional como "Demoliendo Hoteles" de Charly García, "Rock del gato" de Los Ratones Paranoicos y "Blues del equipaje" de La Mississippi. La diputada Lilia Lemoine acompañó en los coros, mientras los hermanos Benegas Lynch ocuparon guitarra y batería, y el biógrafo Marcelo Duclos tocó el bajo.

 

En medio de la performance, Milei dedicó un momento al conflicto en Medio Oriente, condenando el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 y entonando "Hava Nagila" en homenaje a las víctimas.

 

Tras la presentación musical, el Presidente retomó el tono político junto a su vocero Manuel Adorni para hablar sobre el libro y destacar los avances económicos de su gestión. 

 

Milei instó a votar por su espacio en las elecciones del 26 de octubre. “Estamos a mitad de camino, terminemos de cruzar el río. La salida es la libertad”, sostuvo. También reafirmó su rumbo: “Este gobierno no va a abandonar su vocación reformista. La libertad avanza o la Argentina retrocede”.

 

La presentación del libro se enmarca en una intensa agenda electoral. Según fuentes de campaña, el mandatario planea recorrer cinco provincias en los próximos días, antes de viajar nuevamente a Estados Unidos. El objetivo: revitalizar el armado libertario tras la salida de José Luis Espert de la contienda electoral.

 

 

R.G.

 

