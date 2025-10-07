Una marea esquelense se presentará este domingo en el Medio Maratón New Balance en Comodoro Rivadavia

Una importante legión de atletas esquelenses tomarán parte este domingo en Comodoro Rivadavia de la tercera edición de la tradicional competencia callejera de New Balance.

Para esta prueba emblemática que tiene el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes, estarán presentes los atletas olímpicos Eulalio “Coco” Muñoz y Joaquín Arbe, entre otros grandes corredores.

Es que cerca de mil corredores serán de la partida este fin de semana, donde La Escuela Municipal Awkache que dirige Rodrigo Peláez, como la Escuela Municipal a cargo de Andrea de la Cerda estarán participando con cerca de 40 corredores.

Hay que destacar que el traslado de estos atletas hacia Comodoro Rivadavia, es gracias a las gestiones de Hernán Martínez (presidente de Comodoro Deportes), quien les facilita un micro desde Comodoro Rivadavia para trasladar, de manera gratuita, a estos atletas.

La carrera se llevará este domingo a partir de las 8 de la mañana y la firma New Balance organiza este tipo de pruebas en distintos lugares del país como ser Salta, Buenos Aires, Tandil, Rosario, Mar del Plata y Córdoba, entre otras ciudades, siendo Comodoro Rivadavia el único lugar donde se lleva a cabo este tipo de prueba en la provincia del Chubut.