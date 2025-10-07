12°
15° 10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 07 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 deportes Deportesmedio maraton de new balancecomodoro deportes
07 de Octubre de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

Una marea esquelense se presentará este domingo en el Medio Maratón New Balance en Comodoro Rivadavia

Unos 40 corredores de la zona estarán presentes en la tercera edición cuya prueba será de 5, 10 y 21 km. Gran apoyo de Comodoro Deportes para el traslado de los atletas de Esquel
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Una importante legión de atletas esquelenses tomarán parte este domingo en Comodoro Rivadavia de la tercera edición de la tradicional competencia callejera de New Balance.

 

Para esta prueba emblemática que tiene el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes, estarán presentes los atletas olímpicos Eulalio “Coco” Muñoz y Joaquín Arbe, entre otros grandes corredores.

 

 

Es que cerca de mil corredores serán de la partida este fin de semana, donde La Escuela Municipal Awkache que dirige Rodrigo Peláez, como la Escuela Municipal a cargo de Andrea de la Cerda estarán participando con cerca de 40 corredores.

 

Hay que destacar que el traslado de estos atletas hacia Comodoro Rivadavia, es gracias a las gestiones de Hernán Martínez (presidente de Comodoro Deportes), quien les facilita un micro desde Comodoro Rivadavia para trasladar, de manera gratuita, a estos atletas.

 

 

La carrera se llevará este domingo a partir de las 8 de la mañana y la firma New Balance organiza este tipo de pruebas en distintos lugares del país como ser Salta, Buenos Aires, Tandil, Rosario, Mar del Plata y Córdoba, entre otras ciudades, siendo Comodoro Rivadavia el único lugar donde se lleva a cabo este tipo de prueba en la provincia del Chubut.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Sorpresivo cambio del Gobierno: El feriado de octubre se traslada y recupera su nombre
2
 El Municipio de Esquel se compromete con el embellecimiento edilicio de la Escuela N° 112
3
 Accidente mortal en Lago Puelo: Qué se sabe hasta ahora sobre la colisión en la Ruta 16
4
 Incendio vehicular: Una camioneta fue consumida por las llamas
5
 En un allanamiento, secuestraron elementos denunciados como robados
1
 "Más zapatillas, menos pastillas": El grupo de 120 adultos mayores de Esquel que es ejemplo de vitalidad y solidaridad
2
 Cristina recibió a Kicillof y llamaron a “sumar fuerzas” rumbo a octubre
3
 Robo con rotura de luneta en el estacionamiento de la Cascada Esquel
4
 Continúa el paro de Trabajadores de la Salud en Chubut: "Esperamos sepan entender"
5
 Esquel lanza programa de sensibilización turística para convertir a vecinos en "anfitriones"
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -