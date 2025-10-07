Incendio vehicular: Una camioneta fue consumida por las llamas

Bomberos Voluntarios de El Bolsón acudieron el lunes por la tarde a un incendio de vehículo reportado en la Cuesta del Ternero, según informaron desde la institución.

El aviso se recibió a las 14:57 horas desde el Centro de Bomberos de Bariloche, luego de varios llamados de vecinos que alertaban sobre el siniestro. Inmediatamente se despachó un móvil al lugar.

Al arribar, los bomberos encontraron una camioneta marca Citroën completamente consumida por las llamas, registrándose pérdidas totales del vehículo. El incendio se produjo a aproximadamente 3 kilómetros del cruce hacia la Cuesta del Ternero, y afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

O.P.