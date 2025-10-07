Cuenta regresiva: Cineasta de Esquel necesita tu voto para ganar en el Festival Internacional 7SIFF

El cortometraje "La próxima, a pata", del cineasta esquelense Ladislao Gigli La Manna, se encuentra compitiendo en el 7th Singapore International Film Festival (7SIFF). Tras haber sido seleccionado para este importante festival internacional (, la película ahora depende del voto del público para avanzar.

La comunidad tiene plazo hasta el 11 de octubre para apoyar la producción local a través de la plataforma de streaming donde se aloja el festival.

¿Cómo votar por "La próxima, a pata"?

Para emitir el voto y ver el cortometraje, el proceso es completamente online a través de la plataforma Flixxo.

Crear un usuario en flixxo.com. La plataforma solicitará un correo electrónico y una contraseña. Verificación de seguridad: Es necesario ingresar el número de teléfono celular, ya que la plataforma enviará una clave para validar el ingreso. Buscar la película: Una vez dentro de la plataforma, usar el buscador e ingresar el título "La próxima, a pata". Reproducir y votar: Seleccionar la opción "ver por 0.10" para iniciar la reproducción. Al finalizar, buscar el ícono del corazón (ubicado debajo de la pantalla en la computadora, o al costado en el celular) y hacer clic para votar.

