Avanza la limpieza y saneamiento del Arroyo Esquel

Juan Ripa, secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, se refirió a los trabajos que se vienen llevando adelante en el Arroyo Esquel.
"La semana pasada se hizo un acto público con la presencia del intendente y el presidente del Instituto Provincial del Agua, donde firmamos el acta de inicio de obra. A partir del día lunes de esta semana comenzamos con los trabajos de limpieza del Arroyo Esquel, desde el sector de La Cascada hasta el puente de calle Tello", detalló Ripa.
Además aseguró que estas medidas venían gestionándose desde hace un tiempo y lograron concretarse con un aporte económico de provincia de 193 millones de pesos: "Lo que nos va a permitir una obra de saneamiento, de limpieza del Arroyo y de embellecimiento de toda esa zona".
Según aseguró el secretario: "La obra del Arroyo viene a poner en valor toda esa zona donde el municipio está trabajando desde hace un tiempo de manera importante".
Estos trabajos están ocupando a 8 personas, además, Ripa adelantó que están en proceso de contratación de maquinaria para poder avanzar a buen ritmo.
"La idea es poder terminar sobre fin de año, principios de enero. Si bien tenemos un plazo mayor de 180 días, nuestra idea es poder terminarlo lo antes posible para poder aprovechar toda esta época de primavera-verano, donde el cauce del Arroyo se ve disminuido y nos permite trabajar de mejor manera", concluyó.
R.G.