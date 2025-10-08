Culminaron las reparaciones de cloacas en Alvear y A.P. Justo y comienzan a cerrar el pavimento

Juan Ripa, secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, explicó la puesta en marcha de reparaciones en el pavimento en los alrededores de La Terminal de Ómnibus de Esquel.

La obra se realiza desde su área, junto a la Cooperativa, "reparación de lugares donde se había roto el hormigón, el pavimento, lo que es la red de agua, cloacas. Ellos ya terminaron el viernes pasado esa parte", detalló.

Ripa anunció que "seguramente en los próximos días tengamos ese problema solucionado, en Avenida Alvear y A.P. Justo, es un trabajo de 24/7, y terminar te da energía para seguir trabajando en mas proyectos".

SL