15°
15° 12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 08 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
08 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Culminaron las reparaciones de cloacas en Alvear y A.P. Justo y comienzan a cerrar el pavimento

Juan Ripa, secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, explicó la puesta en marcha de reparaciones en el pavimento en los alrededores de La Terminal de Ómnibus de Esquel.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Juan Ripa, secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, explicó la puesta en marcha de reparaciones en el pavimento en los alrededores de La Terminal de Ómnibus de Esquel.

 

La obra se realiza desde su área, junto a la Cooperativa, "reparación de lugares donde se había roto el hormigón, el pavimento, lo que es la red de agua, cloacas. Ellos ya terminaron el viernes pasado esa parte", detalló.

 

Ripa anunció que "seguramente en los próximos días tengamos ese problema solucionado, en Avenida Alvear y A.P. Justo, es un trabajo de 24/7, y terminar te da energía para seguir trabajando en mas proyectos".

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Habrá un corte de energía que durará dos horas para mantenimiento en zona urbana
2
 La Fiscalía de Esquel entregó la llave de la casa de Ana Calfín a su familia
3
 Corte de energía este miércoles: Qué zonas estarán sin luz, a qué hora y por qué
4
 El Salesiano fomenta la participación política en sus alumnos ante las próximas elecciones nacionales
5
 Imputan a José Luis Espert por lavado de dinero
1
 "Más zapatillas, menos pastillas": El grupo de 120 adultos mayores de Esquel que es ejemplo de vitalidad y solidaridad
2
 Cristina recibió a Kicillof y llamaron a “sumar fuerzas” rumbo a octubre
3
 Robo con rotura de luneta en el estacionamiento de la Cascada Esquel
4
 Imputan a José Luis Espert por lavado de dinero
5
 Esquel lanza programa de sensibilización turística para convertir a vecinos en "anfitriones"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -