Retención de servicios en la Municipalidad

Trabajadores de las áreas de Obras Públicas y Obras Particulares de la Municipalidad de Esquel realizaron este miércoles por la mañana una asamblea en el Área Operativa, con el acompañamiento del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel y Zona Oeste (SOEME y ZO).

La reunión fue encabezada por el secretario general del Sindicato, Antonio Osorio, y tuvo como objetivo visibilizar una serie de reclamos.

Entre las principales demandas figuran la entrega de ropa de trabajo, el reconocimiento de categorías y la provisión de herramientas para cumplir con sus tareas. Además, manifestaron su preocupación por situaciones de maltrato por parte del área de Capital Humano, señalando que la interpretación de la normativa vigente se realiza de manera perjudicial para los trabajadores.

"Se exige mucho, pero no hay reciprocidad. No se escucha al trabajador", explicó Osorio, reflejando el creciente malestar dentro del sector.

Desde el gremio se han intentado resolver estos conflictos por la vía del diálogo, sin obtener respuestas concretas hasta el momento. Ante esta situación, la asamblea de trabajadores resolvió declararse en estado de alerta y anunció una retención de servicios para este jueves 9 de octubre, medida que se mantendrá hasta que sus reclamos sean atendidos.

R.G.