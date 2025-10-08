La Fiscalía de Esquel entregó la llave de la casa de Ana Calfín a su familia

Este martes, la Fiscalía de Esquel concretó la entrega de la llave de la vivienda de Ana Calfín a sus familiares, poniendo fin a un proceso administrativo vinculado al femicidio que conmocionó a la comunidad.

Nehuén Vargas, declarado autor penalmente responsable por un jurado popular y condenado a prisión perpetua, había sido el depositario judicial de la llave de la casa donde ocurrió el crimen. La sentencia condenatoria estableció que debía devolverla a la Oficina Judicial para que pudiera ser entregada a la familia de la víctima.

La fiscal Rafaella Riccono fue la encargada de realizar personalmente la entrega este martes por la tarde, en un acto que marca un paso más en el cierre del caso y la restitución de los derechos de los familiares de Ana Calfín.

R.G.