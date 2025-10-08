15°
15° 12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 08 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
08 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

La Fiscalía de Esquel entregó la llave de la casa de Ana Calfín a su familia

Tras la condena a prisión perpetua de Nehuén Vargas, declarado autor del femicidio, la Fiscalía hizo efectiva la devolución de la vivienda donde ocurrió el crimen a los familiares de la víctima.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este martes, la Fiscalía de Esquel concretó la entrega de la llave de la vivienda de Ana Calfín a sus familiares, poniendo fin a un proceso administrativo vinculado al femicidio que conmocionó a la comunidad.

 

Nehuén Vargas, declarado autor penalmente responsable por un jurado popular y condenado a prisión perpetua, había sido el depositario judicial de la llave de la casa donde ocurrió el crimen. La sentencia condenatoria estableció que debía devolverla a la Oficina Judicial para que pudiera ser entregada a la familia de la víctima.

 

La fiscal Rafaella Riccono fue la encargada de realizar personalmente la entrega este martes por la tarde, en un acto que marca un paso más en el cierre del caso y la restitución de los derechos de los familiares de Ana Calfín.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Habrá un corte de energía que durará dos horas para mantenimiento en zona urbana
2
 La Fiscalía de Esquel entregó la llave de la casa de Ana Calfín a su familia
3
 Corte de energía este miércoles: Qué zonas estarán sin luz, a qué hora y por qué
4
 El Salesiano fomenta la participación política en sus alumnos ante las próximas elecciones nacionales
5
 Imputan a José Luis Espert por lavado de dinero
1
 "Más zapatillas, menos pastillas": El grupo de 120 adultos mayores de Esquel que es ejemplo de vitalidad y solidaridad
2
 Cristina recibió a Kicillof y llamaron a “sumar fuerzas” rumbo a octubre
3
 Robo con rotura de luneta en el estacionamiento de la Cascada Esquel
4
 Imputan a José Luis Espert por lavado de dinero
5
 Esquel lanza programa de sensibilización turística para convertir a vecinos en "anfitriones"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -