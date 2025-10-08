Se viene la 48° Exposición Bovina de la Sociedad Rural con polo, equitación y tradiciones

En el marco de la Expo Deportes y de la 48° Exposición Bovina de la Sociedad Rural de Esquel, este fin de semana se desarrollará un evento donde el polo y la equitación serán protagonistas. La actividad es organizada de forma conjunta por la Sociedad Rural Esquel, la Municipalidad de Esquel y el Regimiento de Caballería de Exploración 3 del Ejército Argentino, en el contexto de los festejos por el Centenario de la Rural.



El presidente de la Sociedad Rural, Oscar De Knollseisen, destacó que el objetivo principal es “promover el evento que realizamos en conjunto con la Municipalidad, el Ejército y nuestra exposición bovina”. Este fin de semana comenzará con el ingreso de animales para la tradicional muestra ganadera, que contará con la participación de las principales cabañas de la provincia, en especial de la raza Hereford.



Por su parte, el subsecretario de Deportes de Esquel, Hernán Maciel, celebró la posibilidad de trabajar en conjunto entre instituciones: “Estamos muy contentos de poder realizar un trabajo articulado con la Sociedad Rural y el Ejército. En el marco de la Expo Deportes, el viernes y sábado se desarrollarán las competencias de equitación y polo”.



En el caso de la equitación, se confirmó la participación de 52 binomios provenientes de diferentes puntos de la región como Bariloche y San Martín de los Andes, lo que marca un récord para la ciudad. Las actividades comenzarán el viernes a las 10:00 hs y el torneo de polo dará inicio ese mismo día a las 14:00 hs.



El torneo de polo contará con cuatro equipos: uno de Neuquén, uno de Río Negro y dos de Chubut (Trevelin y Esquel).



El integrante de la comisión directiva de la Sociedad Rural, Luciano Garzonio, destacó el crecimiento del polo en la región en los últimos años, mencionando que “en 2015 empezamos en una chacra, cortando el pasto para armar la cancha, y con el apoyo del Ejército pudimos avanzar, hoy tenemos un muy buen nivel competitivo”. También explicó que la propuesta fue inspirada en lo que ya se realiza en las exposiciones rurales de Junín de los Andes y Bariloche, donde también se integra el polo como parte del programa.



Además del torneo y la exposición, el evento contará con una peña folclórica el viernes por la noche, con la presentación del grupo La Muda, oriundo de Tandil. También habrá food trucks y propuestas gastronómicas durante el fin de semana.



El Teniente Coronel Marcelo Lagraña, jefe del Regimiento, resaltó que este tipo de eventos permiten visibilizar el trabajo que se realiza en el predio y agradeció a la Sociedad Rural y la Municipalidad por la organización conjunta. “Es algo inédito que se da en el marco del Centenario y de la Expo Deportes. Habrá actividades hípicas para principiantes y también para jinetes con mayor experiencia”, explicó. Además, señaló que el torneo permitirá demostrar “las virtudes de los jinetes tanto en salto como en la cancha de polo”.



El acceso al predio será totalmente gratuito y abierto al público. Se podrá ingresar por calle Cámpora o por Ameghino, frente al Casino de Oficiales. El estacionamiento estará disponible y dentro del predio se deberá circular a pie por cuestiones de seguridad, debido a la gran cantidad de caballos en movimiento.