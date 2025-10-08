Milongas, música y baile: el Festival Esquel Tango celebra su 10° edición

En el día de hoy se realizó una conferencia de prensa para presentar el "Festival Esquel Tango".

Este evento cumple 10 años y convoca a una gran cantidad de personas que disfrutan del tango. Desde la organización agradecieron a quienes participan, a los comercios de la ciudad y a las instituciones que colaboran con la realización del mismo.

"La región, el tango y Esquel se merecen un festival de este nivel", comentaron.

El Festival Esquel Tango se desarrollará desde este jueves con una previa en Franz y Pepone (Rivadavia 726), hasta el domingo inclusive con orquestas y bailarines que van a estar brindando shows, además de algunas clínicas de canto y musicalización para la comunidad. Desde la organización detallaron: "Como cada año, está centrado fundamentalmente en la Sociedad Española, donde se realizan las milongas, que es la actividad más importante que tenemos".

Las entradas estarán a la venta únicamente en puerta los días viernes, sábado y domingo. Además, hay una promoción especial para quienes deseen asistir a todas las actividades planificadas.

Para conocer el cronograma completo, ingresar a las redes del FET @festivalesqueltango

R.G.