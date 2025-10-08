15°
Miércoles 08 de Octubre de 2025
08 de Octubre de 2025
deportes
Por Redacción Red43

Esta noche se juega el primer partido entre Waiwen y Boca

Después de 9 años se jugará en Esquel un encuentro amistoso con dos equipos profesionales
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

 

Esta noche se llevará a cabo el primero de los dos partidos establecidos dentro del marco de la Expo Deportes, donde se medirán los elencos de Waiwen de Comodoro Rivadavia ante Boca Juniors, el equipo dirigido por Marcelo Gigante.

 

Tras los primeros encuentros jugados en el Gimnasio “Socios Fundadores” de Comodoro Rivadavia, ambas con victoria para el elenco de Waiwen, esta noche será el turno del tercero de los encuentros, que comenzará a las 21 horas en el Gimnasio Municipal de Esquel, en tanto mañana tendrá lugar el cuarto de los partidos entre estos dos equipos, en este caso en el gimnasio de Independiente.

 

 

Señalemos que Waiwen, el elenco dirigido por Lisandro Luppo, le ganó los dos primeros encuentros a Boca Juniors en tie break.

 

El primero de los encuentros, que se jugó el sábado 4 de octubre, la victoria del equipo chubutense fue por 3 a 2 con los siguientes parciales: 25-23, 25-21, 18-25, 14-25 y 15-10.

 

Al día siguiente se jugó el segundo de los encuentros, donde también la victoria fue para el equipo de Comodoro Rivadavia por tres sets a dos con los siguientes parciales: 27-25, 18-25, 26-28, 25-23 y 15-13.

 

Recordemos que octubre del 2006, en el marco del Centenario de la ciudad de Esquel, se levaron a cabo una serie de encuentro amistosos, también con dos equipos profesionales, donde jugaron en aquella oportunidad el equipo de Chubut Voley (conducido por Horacio Dileo) ante Banco Industrial de Azul.

 

