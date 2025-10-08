15°
15° 12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 08 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 deportes Unión de los Parajes 2025ciclismomtbTrevelin
08 de Octubre de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

Convocatoria oficial para participar de la décima edición de la clásica "Unión del los Parajes 2025"

Trevelin se prepara para recibir la exigente prueba de Mountain Bike el próximo 23 de noviembre de 2025. Se anuncian dos circuitos: competitivo (73 Km) y promocional (57 Km), con precios escalonados y categorías por edad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Asociación Civil “Amigos del Ciclismo de Trevelin” anuncia la 10° edición de la competencia ciclística de MTB "Unión de los Parajes", que tendrá lugar el 23 de noviembre de 2025 en la localidad de Trevelin, Chubut, en el marco del fin de semana largo. El evento cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Trevelin y el Gobierno del Chubut, consolidándose como una de las pruebas de Mountain Bike más relevantes de la Patagonia.

La largada y llegada se establecerán en el Polideportivo Municipal, punto neurálgico que concentrará a corredores de todo el país.

 

 

Modalidades, circuitos y horarios de Largada

La competencia se estructura en dos categorías principales con circuitos definidos para distintos niveles de experiencia:

 

Categoría Distancia Hora de Largada Características del circuito
Competitiva 73 Km 11:00 hs Recorrido exigente que incluye la Subida de Miguens, Ruta Nacional N° 17, el sector de Lago Rosario, el desafío de "El Quemado" (con la Meta Montaña), Sierra Colorada y el regreso por el Polideportivo.
Promocional 57 Km 11:10 hs Circuito diseñado para fomentar la participación, abarcando Cinco Esquinas, Subida de Miguens, Ruta N° 17, tramos vecinales, Sierra Colorada y el cierre en el Polideportivo Municipal Evita de Trevelin. 

Valores de Inscripción (por etapas)

La organización ha dispuesto un sistema de inscripción con costos que varían según la fecha de registro. El valor es uniforme para las categorías competitivas y promocionales.

 

Período de inscripción Precio único (competitiva y promocional)
Del 15/07/2025 al 15/08/2025 $60.000
Del 16/08/2025 al 16/10/2025 $70.000
Del 17/10/2025 al 15/11/2025 $80.000

La inscripción se realiza exclusivamente a través de un link y no es reintegrable en caso de no participación del corredor: https://cronometrajeinstantaneo.com/inscripciones/union-de-los-parajes-2025?fbclid=IwY2xjawNTW9JleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFZQzRWYnNHMU1SSDdtTkRuAR58NUS--CtVpPdBVL86AL05EtxmDd9SQbd43soB75QVRzFFP4zLNeP6DvVZTQ_aem_h3QOucqTt6-QqtRm5hU0mg

 

Categorías

 

Categorías Competitivas (73 Km)

  • DAMAS Y CABALLEROS PRO DE 18 A 65
  • JUVENIL DE 15 A 17
  • SUB 23 DE 18 A 23
  • ELITE DE 24 A 29
  • A1 DE 30 A 34
  • A2 DE 35 A 39
  • B1 DE 40 A 44
  • B2 DE 45 A 49
  • C1 DE 50 A 54
  • C2 DE 55 A 59
  • D1 DE 60 A 64
  • D2 DE 65 A MÁS

Categorías Promocionales (57 Km)

  • E DE 13 A 16
  • F DE 17 A 29
  • G DE 30 A 44
  • H DE 45 A MÁS

Aspectos organizativos relevantes

  • Acreditación y Kit: La entrega del kit es únicamente presencial en el Polideportivo Municipal de Trevelin el sábado 22 de noviembre (08:00 a 12:00 y 15:00 a 21:00). Es indispensable presentar el certificado médico ("apto médico" obligatorio) y el deslinde de responsabilidad firmado.

     

  • Premiación: La ceremonia se efectuará a las 16:30 hs. Se otorgará la Copa Challenger a los ganadores de la General (Damas y Caballeros) y habrá premios en dinero en efectivo del 1º al 5º puesto para las categorías Competitivas (sujeto a un mínimo de 10 corredores por categoría). Las Promocionales recibirán premiación hasta el 5º puesto.

     

  • Equipamiento: el uso de casco de ciclismo rígido es obligatorio durante todo el recorrido.

     

La información oficial y novedades se publican en las redes sociales de la organización: Amigos del ciclismo Trevelin (Facebook) y @uniondelosparajes2025 (Instagram).

 

Para consultas adicionales  2945 646213 y 2945 699881

 

 

 

 

E.B.W. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Habrá un corte de energía que durará dos horas para mantenimiento en zona urbana
2
 La Fiscalía de Esquel entregó la llave de la casa de Ana Calfín a su familia
3
 Corte de energía este miércoles: Qué zonas estarán sin luz, a qué hora y por qué
4
 El Salesiano fomenta la participación política en sus alumnos ante las próximas elecciones nacionales
5
 Imputan a José Luis Espert por lavado de dinero
1
 "Más zapatillas, menos pastillas": El grupo de 120 adultos mayores de Esquel que es ejemplo de vitalidad y solidaridad
2
 Cristina recibió a Kicillof y llamaron a “sumar fuerzas” rumbo a octubre
3
 Robo con rotura de luneta en el estacionamiento de la Cascada Esquel
4
 Imputan a José Luis Espert por lavado de dinero
5
 Esquel lanza programa de sensibilización turística para convertir a vecinos en "anfitriones"
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -