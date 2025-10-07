La segunda edición de “Pequeños Gigantes” de Rio Pico se jugará en el mes de diciembre

El torneo “Pequeños Gigantes” de fútbol infantil se jugará, en su segunda edición, entre el 5 y el 7 de diciembre de este año, tanto en el Gimnasio Municipal de Rio Pico como en la nueva cancha de césped sintético que se inauguró, semanas atrás, en esa localidad.

Aldana Lahora, quien es la responsable del área de deportes señaló que, a diferencia de la primera edición (que se jugó en los primeros días de agosto) la idea es darle continuidad a esta fiesta del fútbol infantil durante el primer fin de semana de diciembre y que quede como fecha establecida para futuras ediciones.

Lo importante es aprovechar las bondades del tiempo y sobre todo del lugar para que el torneo de Futbol Infantil tenga otros condimentos, además de lo futbolístico, como ser paseos a diversos lugares de la zona y que los chicos (y no tan chicos) pueden disfrutar de un lugar increíble como lo es Rio Pico.

Hay que tener en cuenta que el lunes 8 de diciembre es feriado nacional (Día de la Virgen Inmaculada) por lo que el fútbol infantil es una linda excusa para hacer una escapada por varios días hasta la localidad de Rio Pico.

Un total de cuatro categorías de varones tomarán parte de este torneo, señalando que hasta el momento no se confirmó si habrá categorías para equipos femeninos.

Las categorías que tomarán parte para esta edición son 2013 (pura); 2014/2015; 2016/17 y 2018/19.

En los próximos días se darán a conocer los costos de inscripción, cuestiones que tienen que ver con el alojamiento y la comida, como así también el tema de la premiación.

Recordemos que en la primera edición tomaron parte, además de los locales de la Municipalidad de Rio Pico, distintas categorías de la CAI de Comodoro Rivadavia, Sarmientito de Sarmiento y la Escuela Modelo de Fútbol de Esquel, a cargo de Elías Coronel.