15°
15° 12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 08 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Trevelin
08 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Viñas de Nant y Fall inauguró la muestra de obras locales "arte y vino"

Las obras de María Ezcurra, Marimar Massacese y María Victoria Palmeri, estarán expuestas todo octubre y noviembre en las viñas, otro punto turístico para descubrir en esta primavera.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La bodega Viñas de Nant y Fall, ubicada a 12 km de Trevelin, en la ruta 259, sobre la ribera del arroyo Nant y Fall, es uno de los puntos más emblemáticos del valle y durante este octubre, ofrece una nueva propuesta.

 

Este predio familiar, pionero en la región, combina producción vitivinícola, agroturismo, camping para motorhomes, gastronomía de chacra y recorridos guiados por viñedos. 

 

Allí, inauguraron de la exposición “Arte y Vino” reúne obras de María Ezcurra, Marimar Massacese y María Victoria Palmeri, desplegadas entre las hileras de parras bajo la luz patagónica.

 

Durante el acto, se inauguró la intervención musiva de Bárbara Noceda en el altar de la Virgen de Carrodilla, patrona de los viñedos, sumando un componente artístico-sacral al paisaje vitivinícola.

 

La muestra permanecerá abierta durante los meses de octubre y noviembre.

 

El intendente de Trevelin, Héctor Ingram, acompañó la presentación junto a la Jefe Comunal la secretaria de Turismo, Cintia Figueroa, la concejala Diana Sbil Maripan y el director de Gobierno, Marcelo Sosa.
 

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Habrá un corte de energía que durará dos horas para mantenimiento en zona urbana
2
 La Fiscalía de Esquel entregó la llave de la casa de Ana Calfín a su familia
3
 Corte de energía este miércoles: Qué zonas estarán sin luz, a qué hora y por qué
4
 El Salesiano fomenta la participación política en sus alumnos ante las próximas elecciones nacionales
5
 Imputan a José Luis Espert por lavado de dinero
1
 "Más zapatillas, menos pastillas": El grupo de 120 adultos mayores de Esquel que es ejemplo de vitalidad y solidaridad
2
 Cristina recibió a Kicillof y llamaron a “sumar fuerzas” rumbo a octubre
3
 Robo con rotura de luneta en el estacionamiento de la Cascada Esquel
4
 Imputan a José Luis Espert por lavado de dinero
5
 Esquel lanza programa de sensibilización turística para convertir a vecinos en "anfitriones"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -