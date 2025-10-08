Viñas de Nant y Fall inauguró la muestra de obras locales "arte y vino"

La bodega Viñas de Nant y Fall, ubicada a 12 km de Trevelin, en la ruta 259, sobre la ribera del arroyo Nant y Fall, es uno de los puntos más emblemáticos del valle y durante este octubre, ofrece una nueva propuesta.

Este predio familiar, pionero en la región, combina producción vitivinícola, agroturismo, camping para motorhomes, gastronomía de chacra y recorridos guiados por viñedos.

Allí, inauguraron de la exposición “Arte y Vino” reúne obras de María Ezcurra, Marimar Massacese y María Victoria Palmeri, desplegadas entre las hileras de parras bajo la luz patagónica.

Durante el acto, se inauguró la intervención musiva de Bárbara Noceda en el altar de la Virgen de Carrodilla, patrona de los viñedos, sumando un componente artístico-sacral al paisaje vitivinícola.

La muestra permanecerá abierta durante los meses de octubre y noviembre.

El intendente de Trevelin, Héctor Ingram, acompañó la presentación junto a la Jefe Comunal la secretaria de Turismo, Cintia Figueroa, la concejala Diana Sbil Maripan y el director de Gobierno, Marcelo Sosa.



