14°
15° 12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 08 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
08 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Cafetería "La Z": un lugar en La Terminal para sentirse como en casa

Desde hace 2 años y medio, La Terminal de Esquel volvió a tener un espacio de cafetería, donde se integran los viajeros, los vecinos que cortan el día y comparten los mejores productos regionales.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Desde hace 2 años y medio, La Terminal de Esquel volvió a tener un espacio de cafetería, tanto para los viajeros en su paso, como para los vecinos para compartir y sociabilizar, sintiéndose como en casa.

 


Adriana, Claudio y Glenda te reciben desde su local en las mesas dispuestas en la terminal, acompañados por jóvenes y familiares que han pasado en este emprendimiento que lleva el nombre de uno de nuestros lugares ideales para visitar: “nos gustó que sea autóctono, La Zeta es una laguna que ahora convoca más que antes, es un lugar precioso y a veces la gente no lo conoce, es una manera más de difundirlo”, contaron.

 


Todos los días a las 6 de la mañana a las 11 de la noche “cuando está cerrando la terminal”, los pueden encontrar. “un espacio para la gente que llega, que sea bien recibida, para nosotros es como abrir las puertas de nuestra casa y que tengan todo lo que necesitan, tenemos son productos envasados de productores de acá, locales, tratamos de buscar cosas para todos, una propuesta bastante amplia en lo que es sanguchería, en lo que son cosas dulces, para la gente que no puede comer azúcar o que busca productos sin TACC”.
Y el servicio no es solo comercial, sino de hospitalidad completa: “Nos ha tocado ayudar a gente a conseguir espacio para alojarse, bueno, nos ponernos un poco del otro lado, de decir el día que yo esté en otro lugar, quiero que me traten así”.

 


Con el aroma del café, tostados o la charla en las mesas de “La Z”, La Terminal toma otra vida: “A veces uno piensa la terminal como un lugar frío de tránsito, pero esta terminal es preciosa, tenemos una vista bellísima, entonces que te puedas sentar acá y tomarte algo, hacer tu momento de calmo, de pensar y recalcular el día y seguir trabajando, reuniones de trabajo o gente que anda en el ámbito de la política, eligen venir acá y eso para nosotros es un orgullo porque fue mucho trabajo para que todo sucediera”.

 


La temporada de tulipanes empieza a mostrar un movimiento distinto en el café: “Ver todo ese movimiento, empieza el turismo extranjero, franceses, israelíes, colombianos, después ya llegando a diciembre ya se empieza a mezclar todo con los que vienen de visita a ver a la familia”.

 


Cafetería “La Z” integra también a los viajeros con la identidad local, las actividades sociales y todo lo que implica el sentarse un momento y seguir con nuestro día: “Ahora estamos con el mes de la mujer, la concientización del cáncer de mama, vamos a tener las galletas en donde uno hace el aporte voluntario para colaborar con esta campaña, nos gusta ser parte de todo lo que pasa y lo que nos atraviesa como sociedad esquelense”.

 


SL
 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 La Fiscalía de Esquel entregó la llave de la casa de Ana Calfín a su familia
2
 Habrá un corte de energía que durará dos horas para mantenimiento en zona urbana
3
 Corte de energía este miércoles: Qué zonas estarán sin luz, a qué hora y por qué
4
 Retención de servicios en la Municipalidad
5
 Cuenta regresiva: Cineasta de Esquel necesita tu voto para ganar en el Festival Internacional 7SIFF
1
 "Más zapatillas, menos pastillas": El grupo de 120 adultos mayores de Esquel que es ejemplo de vitalidad y solidaridad
2
 Cristina recibió a Kicillof y llamaron a “sumar fuerzas” rumbo a octubre
3
 Robo con rotura de luneta en el estacionamiento de la Cascada Esquel
4
 Imputan a José Luis Espert por lavado de dinero
5
 Alerta Rutas: Vialidad pide extrema precaución para circular entre Comodoro, Esquel y Sarmiento
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -