Cafetería "La Z": un lugar en La Terminal para sentirse como en casa

Desde hace 2 años y medio, La Terminal de Esquel volvió a tener un espacio de cafetería, tanto para los viajeros en su paso, como para los vecinos para compartir y sociabilizar, sintiéndose como en casa.



Adriana, Claudio y Glenda te reciben desde su local en las mesas dispuestas en la terminal, acompañados por jóvenes y familiares que han pasado en este emprendimiento que lleva el nombre de uno de nuestros lugares ideales para visitar: “nos gustó que sea autóctono, La Zeta es una laguna que ahora convoca más que antes, es un lugar precioso y a veces la gente no lo conoce, es una manera más de difundirlo”, contaron.



Todos los días a las 6 de la mañana a las 11 de la noche “cuando está cerrando la terminal”, los pueden encontrar. “un espacio para la gente que llega, que sea bien recibida, para nosotros es como abrir las puertas de nuestra casa y que tengan todo lo que necesitan, tenemos son productos envasados de productores de acá, locales, tratamos de buscar cosas para todos, una propuesta bastante amplia en lo que es sanguchería, en lo que son cosas dulces, para la gente que no puede comer azúcar o que busca productos sin TACC”.

Y el servicio no es solo comercial, sino de hospitalidad completa: “Nos ha tocado ayudar a gente a conseguir espacio para alojarse, bueno, nos ponernos un poco del otro lado, de decir el día que yo esté en otro lugar, quiero que me traten así”.



Con el aroma del café, tostados o la charla en las mesas de “La Z”, La Terminal toma otra vida: “A veces uno piensa la terminal como un lugar frío de tránsito, pero esta terminal es preciosa, tenemos una vista bellísima, entonces que te puedas sentar acá y tomarte algo, hacer tu momento de calmo, de pensar y recalcular el día y seguir trabajando, reuniones de trabajo o gente que anda en el ámbito de la política, eligen venir acá y eso para nosotros es un orgullo porque fue mucho trabajo para que todo sucediera”.



La temporada de tulipanes empieza a mostrar un movimiento distinto en el café: “Ver todo ese movimiento, empieza el turismo extranjero, franceses, israelíes, colombianos, después ya llegando a diciembre ya se empieza a mezclar todo con los que vienen de visita a ver a la familia”.



Cafetería “La Z” integra también a los viajeros con la identidad local, las actividades sociales y todo lo que implica el sentarse un momento y seguir con nuestro día: “Ahora estamos con el mes de la mujer, la concientización del cáncer de mama, vamos a tener las galletas en donde uno hace el aporte voluntario para colaborar con esta campaña, nos gusta ser parte de todo lo que pasa y lo que nos atraviesa como sociedad esquelense”.



SL

