Esquel, Argentina
Miércoles 08 de Octubre de 2025
08 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Rotary Club invita a plantar árboles en Esquel

La actividad se realizará este miércoles 8 de octubre a las 16 horas en el bulevar de la avenida Holdich, entre Cambaceres y pasaje Isaías Vera, frente a la Escuela N° 159.
En una nueva acción conjunta por el medioambiente, Rotary, Rotaract e Interact desarrollarán este miércoles una jornada de plantación de árboles bajo el lema “Cada semilla es una promesa, cada acción una huella verde”.

 

La actividad se realizará a partir de las 16:00 horas en el bulevar de avenida Holdich, entre Cambaceres y pasaje Isaías Vera, frente a la Escuela N° 159. El encuentro busca fomentar la conciencia ambiental y fortalecer el compromiso comunitario con el cuidado del entorno natural.

 

La convocatoria está abierta a toda la comunidad, invitando a vecinos, familias y estudiantes a participar de esta jornada verde que combina trabajo colectivo, educación ambiental y esperanza en el futuro del planeta.

 

 

