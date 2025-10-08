Rotary Club invita a plantar árboles en Esquel

En una nueva acción conjunta por el medioambiente, Rotary, Rotaract e Interact desarrollarán este miércoles una jornada de plantación de árboles bajo el lema “Cada semilla es una promesa, cada acción una huella verde”.

La actividad se realizará a partir de las 16:00 horas en el bulevar de avenida Holdich, entre Cambaceres y pasaje Isaías Vera, frente a la Escuela N° 159. El encuentro busca fomentar la conciencia ambiental y fortalecer el compromiso comunitario con el cuidado del entorno natural.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad, invitando a vecinos, familias y estudiantes a participar de esta jornada verde que combina trabajo colectivo, educación ambiental y esperanza en el futuro del planeta.

R.G.