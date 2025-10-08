Repaso de calles en el camino a Valle Chico: piden circular con precaución

La Municipalidad de Esquel informó que este miércoles 8 de octubre se llevarán a cabo trabajos de repaso y mantenimiento de calles en el camino que conduce a Valle Chico.

Desde el área de Obras y Servicios Públicos solicitaron a los vecinos circular con precaución, ya que durante la jornada habrá maquinaria vial operando en distintos sectores.

Asimismo, se pidió retirar los vehículos estacionados sobre la vía pública para facilitar el trabajo de las máquinas y permitir un mejor desarrollo de las tareas.

Estas acciones se enmarcan en el plan de mantenimiento permanente que el municipio viene realizando para mantener en buenas condiciones las calles de la ciudad, especialmente en los accesos más transitados.

R.G.