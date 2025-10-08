Hoy se conocerá el veredicto por el intento de asesinato a Cristina Kirchner

Este miércoles será una jornada clave en la causa por el intento de homicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. El Tribunal Oral Federal N°6 anunciará el veredicto en el juicio que tiene como principales acusados a Fernando Sabag Montiel y a su ex pareja, Brenda Uliarte, por el ataque ocurrido el 1° de septiembre de 2022 frente al domicilio de la entonces vicepresidenta.

Durante la última audiencia del proceso, los tres imputados tendrán la posibilidad de expresar sus últimas palabras antes de que la jueza Sabrina Namer, presidenta del tribunal, junto a los magistrados Ignacio Fornari y Adrián Grunberg, dispongan un cuarto intermedio. La lectura de la sentencia está prevista para el mediodía.

La querella que representa a Cristina Kirchner solicitó una pena de 15 años de prisión para Sabag Montiel y Uliarte, acusados de tentativa de homicidio agravado. Por su parte, la fiscalía pidió una condena más severa para Sabag Montiel, bajo la figura de tentativa de homicidio triplemente agravado, al considerar la existencia de violencia de género en su modalidad de violencia política y el uso de un arma de fuego.

El juicio comenzó en junio de 2024 en los tribunales federales de Retiro y contó con la declaración de 157 testigos, entre ellos peritos, agentes de seguridad y vecinos del lugar del atentado. En cuanto al tercer implicado, Nicolás Gabriel Carrizo, la fiscalía decidió no formular acusación en su contra, por lo que será absuelto.

El hecho que originó la causa ocurrió el 1° de septiembre de 2022, cuando Sabag Montiel apuntó y gatilló una pistola a escasos centímetros del rostro de Cristina Kirchner, sin que el arma llegara a dispararse. Uliarte, quien mantenía una relación sentimental con el agresor, se encontraba en las inmediaciones en el momento del ataque.

La resolución que se conocerá hoy pondrá fin a uno de los juicios más resonantes de los últimos años, marcado por la conmoción política y social que generó el atentado frustrado contra la ex mandataria.

R.G.