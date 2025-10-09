10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 09 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
09 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El ISFD 809 celebra sus 30 años con una nueva edición del Encuentro Patagónico de Ciencias Sociales

Del 13 al 15 de octubre, el ISFD 809 realizará el XVI Encuentro Patagónico de Ciencias Sociales. Habrá mesas de trabajo, charlas y un acto central abierto a toda la comunidad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Instituto Superior de Formación Docente festeja su 30° aniversario con el XVI Encuentro Patagónico de Ciencias Sociales. 

 

Su director, Carlos Regueiro, invitó a la comunidad en general a participar: "La semana que viene, del lunes 13 al miércoles 15 de octubre, vamos a realizar el Encuentro Patagónico de Ciencias Sociales. Es una de las actividades que más identifica al instituto 809 desde el año 2002 y lo hacemos en el contexto del aniversario del instituto". 

 

Si bien la invitación está abierta a toda la comunidad, el evento está especialmente dirigido a los docentes de todos los niveles y a estudiantes de profesorados. Se entregarán certificados de asistencia al finalizar el encuentro para quienes hayan realizado la inscripción correspondiente. 

 

Cecilia Martínez detalló parte del cronograma: "El encuentro se va a desarrollar en 3 días. El lunes 13 y el martes 14 vamos a tener mesas de trabajo simultáneas. El miércoles es el acto central y va a haber una charla sobre la historia de la Escuela Normal y el ISFD". 

 

El Encuentro Patagónico de Ciencias Sociales se llevará a cabo del 13 a 15 de octubre, a partir de las 18:00 hs, en Alsina 1047. Para más información dirigirse a las páginas oficiales del ISFD 809 o acercarse personalmente. 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Cafetería "La Z": un lugar en La Terminal para sentirse como en casa
2
 Gran susto: Una camioneta derrapó y terminó volcada
3
 Condenaron a Fernando Sabag Montiel a 10 años de prisión por el intento de asesinato a Cristina Kirchner
4
 Q.E.P.D Nora Trinidad Urquiza 
5
 Tulipanes Patagonia: “El sueño perfecto”
1
 Alerta Rutas: Vialidad pide extrema precaución para circular entre Comodoro, Esquel y Sarmiento
2
 Imputan a José Luis Espert por lavado de dinero
3
 "Amores Coca": el local de la Terminal de Esquel que conquistó a los vecinos
4
 Esquel lanza programa de sensibilización turística para convertir a vecinos en "anfitriones"
5
 Un total de 31 equipos participarán en el Torneo de Fútbol Infantil en Paso de Indios
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -