El ISFD 809 celebra sus 30 años con una nueva edición del Encuentro Patagónico de Ciencias Sociales

El Instituto Superior de Formación Docente festeja su 30° aniversario con el XVI Encuentro Patagónico de Ciencias Sociales.

Su director, Carlos Regueiro, invitó a la comunidad en general a participar: "La semana que viene, del lunes 13 al miércoles 15 de octubre, vamos a realizar el Encuentro Patagónico de Ciencias Sociales. Es una de las actividades que más identifica al instituto 809 desde el año 2002 y lo hacemos en el contexto del aniversario del instituto".

Si bien la invitación está abierta a toda la comunidad, el evento está especialmente dirigido a los docentes de todos los niveles y a estudiantes de profesorados. Se entregarán certificados de asistencia al finalizar el encuentro para quienes hayan realizado la inscripción correspondiente.

Cecilia Martínez detalló parte del cronograma: "El encuentro se va a desarrollar en 3 días. El lunes 13 y el martes 14 vamos a tener mesas de trabajo simultáneas. El miércoles es el acto central y va a haber una charla sobre la historia de la Escuela Normal y el ISFD".

El Encuentro Patagónico de Ciencias Sociales se llevará a cabo del 13 a 15 de octubre, a partir de las 18:00 hs, en Alsina 1047. Para más información dirigirse a las páginas oficiales del ISFD 809 o acercarse personalmente.

