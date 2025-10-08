Condenaron a Fernando Sabag Montiel a 10 años de prisión por el intento de asesinato a Cristina Kirchner

El Tribunal Oral Federal N° 6 (TOF 6) condenó hoy a Fernando Sabag Montiel a una pena de 10 años de prisión por el intento de homicidio de la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El fallo se dictó tras un extenso juicio oral por el ataque ocurrido en septiembre de 2022.

El Tribunal, integrado por los jueces Ignacio Fornari, Sabrina Namer y Adrián Grünberg, consideró a Sabag Montiel responsable del delito de homicidio agravado por mediar el empleo de un arma de fuego en grado de tentativa.

Pena para Uliarte y Abosolución de Carrizo

Junto a Sabag Montiel, el TOF 6 también condenó a Brenda Uliarte a 8 años de prisión por su participación en el hecho.

En el caso del tercer imputado, Gabriel Nicolás Carrizo, el Tribunal dictó su absolución, en línea con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la querella, que retiraron la acusación en su contra al no probarse su participación en el intento de magnicidio.

El veredicto se dio a conocer luego de escuchar las últimas palabras de los acusados. La sentencia unificada para Sabag Montiel, que ya arrastraba una condena anterior por tenencia de material de abuso infantil, asciende a un total de 14 años de prisión.

Los fundamentos completos del fallo serán leídos por el Tribunal el próximo 9 de diciembre en Comodoro Py.

