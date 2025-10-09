Un total de 31 equipos participarán en el Torneo de Fútbol Infantil en Paso de Indios

Ya está todo encaminado para que los peques corran detrás de la pelota y con la pelota sean felices.

Desde este viernes y hasta el domingo inclusive se llevará a cabo en Paso de Indios el Torneo de la Meseta de Fútbol Infantil con la participación de 31 equipos (de 12 instituciones), divididos en ocho categorías.

Organizado por FC Paso de Indios, el torneo se jugará en categorías que van desde la 2009 hasta la 2018, inclusive; donde participan equipos de Gobernador Costa, José de San Martín, Rawson, Trelew, Rio Pico, Esquel, Las Plumas, Cerro Cóndor, Paso del Sapo y los locales de Paso de Indios.

El torneo arrancará este viernes a partir de las 16 horas y se extenderá hasta la tarde del domingo cuyos partidos se jugarán de manera simultánea en el Gimnasio Municipal y en una cancha de césped sintético continua al albergue municipal, pegadito al mismo gimnasio.

Sin dudas que para la localidad de Paso de Indios será un momento de algarabía, donde habrá un movimiento económico por demás importante, por la venta de entradas, consumiciones en el buffet y sobre todo el beneficio para los almacenes y negocios de cercanía.

Todos ganan gracias al deporte. Habrá un movimiento económico que no hay que despreciar.

Se informó que Habrá premios, en dinero en efectivo, para los dos primeros de cada categoría, donde el campeón se hará acreedor a 100 mil pesos, además de un trofeo; en tanto el escolta se llevará otros 60 mil pesos y el trofeo.

Claro que estará en juego una Copa Challenger que será para la institución que tenga más puntos en la sumatoria de todas las categorías.

LOS EQUIPOS Y SUS CATEGORÍAS

Los equipos que participarán en esta nueva edición del Torneo de la Meseta son los siguientes

Categoría 2009/10: Titanes de Gobernador Costa, Tamo Activo de Las Plumas, Los Pumas de Trelew, Estrellas Futsal de Paso del Sapo, Manchester de Trelew y FC Paso de Indios.

Categoría nenas 2009/2010: 28 de Junio de Esquel, Costanera Sur de José de San Martín, Los Pumas de Trelew y FC Paso de Indios.

Categoría 2011/12: Titanes de Gobernador Costa, Los Pumas de Trelew, Manchester de Trelew y FC Paso de Indios.

Categoría 2013: Manchester de Trelew y FC Paso de Indios.

Categorías 2014: Manchester de Trelew, Costanera Sur de José de San Martin, Deportes de Rio Pico, Pulguitas de Paso del Sapo y FC Paso de Indios.

Categorías 2015: Pulguitas de Paso del Sapo, Deportes Rio Pico, Deportivo Rio Chubut de Rawson y FC Paso de Indios

Categoría 2016: Manchester de Trelew y FC Paso de Indios.

Categoría 2017/18: Cerro Condor, FC Paso de Indios 17 y FC Paso de Indios 18.