Este lunes sesiona el Concejo Deliberante en Esquel

Este lunes desde las 9:30 hs se realizará la décima tercera sesión ordinaria del año del Concejo Deliberante. El encuentro será en el Salón Walter Cristiani, en el Centro Cultural Melipal.

Entre los temas a abordar se destacan: la declaración de interés municipal de la II Jornada Patagónica de Gastroenterología, la declaración de interés municipal del XVI Encuentro Patagónico de Ciencias Sociales del ISFD 809, la declaración de interés municipal de la IX Edición de la Feria del Libro de la Escuela N° 758, y ordenanzas sobre el aumento de tarifas para propietarios de taxis y remises, entre otros temas.

R.G.