10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 09 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
09 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Este lunes sesiona el Concejo Deliberante en Esquel

La décima tercera sesión se realizará en el Salón Walter Cristiani del Centro Cultural Melipal. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este lunes desde las 9:30 hs se realizará la décima tercera sesión ordinaria del año del Concejo Deliberante. El encuentro será en el Salón Walter Cristiani, en el Centro Cultural Melipal.

 

Entre los temas a abordar se destacan: la declaración de interés municipal de la II Jornada Patagónica de Gastroenterología, la declaración de interés municipal del XVI Encuentro Patagónico de Ciencias Sociales del ISFD 809, la declaración de interés municipal de la IX Edición de la Feria del Libro de la Escuela N° 758, y ordenanzas sobre el aumento de tarifas para propietarios de taxis y remises, entre otros temas. 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Cafetería "La Z": un lugar en La Terminal para sentirse como en casa
2
 Gran susto: Una camioneta derrapó y terminó volcada
3
 Condenaron a Fernando Sabag Montiel a 10 años de prisión por el intento de asesinato a Cristina Kirchner
4
 Q.E.P.D Nora Trinidad Urquiza 
5
 Tulipanes Patagonia: “El sueño perfecto”
1
 Alerta Rutas: Vialidad pide extrema precaución para circular entre Comodoro, Esquel y Sarmiento
2
 Imputan a José Luis Espert por lavado de dinero
3
 "Amores Coca": el local de la Terminal de Esquel que conquistó a los vecinos
4
 Esquel lanza programa de sensibilización turística para convertir a vecinos en "anfitriones"
5
 Un total de 31 equipos participarán en el Torneo de Fútbol Infantil en Paso de Indios
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -