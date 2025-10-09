Agenda cultural para este fin de semana

Baliente recordó que la ciudad vivirá nuevamente el Festival de Tango en La Española, con actividades programadas para el viernes, sábado y domingo. Además, continúa el ciclo "Música a la Carta", una iniciativa que combina la música con la gastronomía y el turismo. En este marco, el dúo Costa Murillo actuará en Dulzuras de Esquel el sábado a las 17:00 hs. El cierre cultural del sábado será con "Voces del Pueblo", a las 20:30 hs en el Auditorio, aunque la agenda se completa con una presentación de la Compañía de La Cuática en Melipal.

El artista local Jeremías Mendoza, quien encabeza "Voces del Pueblo", explicó que el concierto busca compartir con la comunidad de Esquel la rica experiencia que vivieron en enero, al participar durante veinte días en el circuito de espectáculos callejeros del Festival Nacional de Folclore de Cosquín. Mendoza expresó su agradecimiento y sentimiento de "deuda" con los esquelenses por el apoyo y el respaldo que manifestaron.

El espectáculo del sábado promete ser una celebración del folclore, con una duración de aproximadamente una hora y media, y contará con la participación de destacados artistas invitados: el Grupo La Añera dirigido por Cecilia Medrano, Miguel Marún del Grupo Estirpe con toques porteños, y Mingo Antimán con una selección de música del litoral.

El objetivo es recrear la espontaneidad y la riqueza de géneros que exploraron en Cosquín. Las entradas se pueden adquirir de forma anticipada por $7.500 en el Auditorio Municipal a partir de las 14:00 hs, o en puerta el día de la función a $10.000. Mendoza invitó a la comunidad a compartir "el rato del fin de semana con la música folclórica nuestra" y a seguir acompañando su crecimiento artístico.