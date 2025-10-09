Llega un nuevo Zumbathón solidario a beneficio de ALCECCAP

La jornada comenzará a las 13 horas e invita a una tarde llena de ritmo y energía, con la participación de más de 25 instructores de distintas disciplinas. Habrá clases de belly dance, salsa, bachata, tao strike, aerobox, jump y zumba fitness, todas abiertas al público sin necesidad de experiencia previa.

“La idea es pasar una tarde agradable, pero también colaborar con nuestra asociación y ayudar a sostener las campañas de prevención y el mantenimiento de la casa”, explicó "Chuky", instructora de zumba y una de las organizadoras del evento, en diálogo con Red43 Comarca Andina.

Una causa que une

La presidenta de ALCECCAP, Isabel Toledo, contó que la asociación lleva 23 años trabajando por la prevención y el acompañamiento de personas con cáncer en la Comarca Andina. “Nosotras asesoramos, informamos y derivamos a los médicos cuando es necesario. Hacemos hincapié en la prevención: en revisarse, en hacerse los controles anuales, tanto mujeres como hombres”, subrayó.

Toledo recordó que el cáncer de mama puede detectarse a tiempo con controles simples:

“Recomendamos revisarse una o dos veces por semana, controlar las axilas y acudir al médico ante cualquier cambio. El miedo no debe ser un obstáculo: los controles salvan vidas”.

La referente también confirmó que el mamógrafo de El Bolsón estará funcionando nuevamente en los próximos días, lo que permitirá continuar con los estudios en la localidad.

Entradas y colaboración

El valor de la entrada para el Zumbathón es de $5.000 y puede adquirirse el mismo día en el gimnasio. Los menores de 12 años no pagan entrada, y habrá un buffet, sorteos y espacio para toda la familia.

“Todos los instructores trabajamos ad honorem. Es nuestra forma de colaborar. Además, compramos nuestra entrada, porque creemos en esta causa y en el trabajo que hace ALCECCAP”, destacó “Chuky”.

Desde la organización también invitan a quienes quieran colaborar de otras maneras: haciéndose socios de ALCECCAP (con una cuota base de $500) o brindando ayuda en mantenimiento, pintura o tareas solidarias en la “casita rosa” de la institución, ubicada en José Mármol y 9 de Julio, en el Barrio Andén de El Bolsón.

Una tarde para moverse y ayudar

El Zumbathón Solidario tiene como objetivo disfrutar del baile, la alegría y el encuentro, mientras se apoya una causa que atraviesa a muchas persona.

“Cuando hay ganas y una comunidad que acompaña, las cosas salen. Los esperamos a todos a partir de las 13 horas en Big Sport”, invitó "Chuky".

O.P.