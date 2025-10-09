La Orquesta Afónica y Disonante del Valle del Arroyo Esquel anticipa su segundo disco con rock, cumbia y raíces patagónicas

El evento, organizado por la Municipalidad de Cholila y la banda Chiman, será en el Microcine Municipal, reunirá diversas propuestas artísticas de la cordillera chubutense. Participarán las bandas Chiman (en formato acústico) y Santiago Sepúlveda, junto a Atrapasueños desde El Bolsón.

Una banda que recorre estilos y tradiciones

La Orquesta Afónica y Disonante anticipará allí las canciones de su segundo disco, que combina distintos estilos musicales, desde cumbia, punk, loncomeo y metal, entrelazados por su energía rockera y patagónica. La banda también integra poesía, lenguas originarias, referencias a la mitología local y un llamado de conciencia sobre tragedias como los incendios forestales.

Durante 2025, la banda consolidó su nueva formación: Joaquín Biasella y Seba Lino en guitarras, Juan “Nube” López en voz principal, Marcelo Aravena en bajo y Lucas Maliqueo en batería.

El festival

El Festival de Integración de Géneros Musicales comienza a las 20 horas, con entradas a 3 mil pesos en anticipada y 4 mil en puerta. La propuesta tiene como objetivo unir a los exponentes musicales de la Comarca Andina y ofrecer la oportunidad de descubrir la diversidad cultural de la zona.