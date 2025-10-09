13°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 09 de Octubre de 2025
RED43 comarca-andina Orquesta Afónica y Disonante del Valle del Arroyo Esquelcholila
09 de Octubre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

La Orquesta Afónica y Disonante del Valle del Arroyo Esquel anticipa su segundo disco con rock, cumbia y raíces patagónicas

En Cholila, la banda de Esquel presentará canciones que combinan rock, cumbia, punk y metal, con poesía, lenguas originarias y referencias a la mitología local. Un mensaje sobre cultura y conciencia ambiental.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El evento, organizado por la Municipalidad de Cholila y la banda Chiman, será en el Microcine Municipal, reunirá diversas propuestas artísticas de la cordillera chubutense. Participarán las bandas Chiman (en formato acústico) y Santiago Sepúlveda, junto a Atrapasueños desde El Bolsón.

 

Una banda que recorre estilos y tradiciones

 

La Orquesta Afónica y Disonante anticipará allí las canciones de su segundo disco, que combina distintos estilos musicales, desde cumbia, punk, loncomeo y metal, entrelazados por su energía rockera y patagónica. La banda también integra poesía, lenguas originarias, referencias a la mitología local y un llamado de conciencia sobre tragedias como los incendios forestales.

 

 

Durante 2025, la banda consolidó su nueva formación: Joaquín Biasella y Seba Lino en guitarras, Juan “Nube” López en voz principal, Marcelo Aravena en bajo y Lucas Maliqueo en batería.

 

El festival

 

El Festival de Integración de Géneros Musicales comienza a las 20 horas, con entradas a 3 mil pesos en anticipada y 4 mil en puerta. La propuesta tiene como objetivo unir a los exponentes musicales de la Comarca Andina y ofrecer la oportunidad de descubrir la diversidad cultural de la zona.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Cafetería "La Z": un lugar en La Terminal para sentirse como en casa
2
 Gran susto: Una camioneta derrapó y terminó volcada
3
 Condenaron a Fernando Sabag Montiel a 10 años de prisión por el intento de asesinato a Cristina Kirchner
4
 Q.E.P.D Nora Trinidad Urquiza 
5
 Tulipanes Patagonia: “El sueño perfecto”
1
 Alerta Rutas: Vialidad pide extrema precaución para circular entre Comodoro, Esquel y Sarmiento
2
 Imputan a José Luis Espert por lavado de dinero
3
 "Amores Coca": el local de la Terminal de Esquel que conquistó a los vecinos
4
 Esquel lanza programa de sensibilización turística para convertir a vecinos en "anfitriones"
5
 Un total de 31 equipos participarán en el Torneo de Fútbol Infantil en Paso de Indios
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -