15°
15° 10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 07 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 politica Fred Machadojosé luis espert
07 de Octubre de 2025
politica |
Por Redacción Red43

“Fred” Machado confesó haber financiado parte de la campaña de José Luis Espert

‘Fred’ Machado, investigado por vínculos con el narcotráfico, confesó haber financiado parte de la campaña presidencial de José Luis Espert y haberlo contratado como consultor en un proyecto minero.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El empresario Federico “Fred” Machado, actualmente investigado por vínculos con el narcotráfico, declaró haber aportado fondos a la campaña presidencial de José Luis Espert, así como haber contratado al legislador como consultor en un proyecto privado. Las declaraciones las realizó durante una entrevista con el programa Esta Mañana en Radio Rivadavia.

 

Aportes a la campaña

 

Machado señaló que Espert le solicitó apoyo económico para cubrir gastos de campaña:

 

“Espert no me pidió plata. No me pidió un monto, me pidió ayuda. Me dijo 'te necesito, tampoco es mucho'… Le financié los gastos que necesitaba para moverse”.

 

 

El empresario detalló que los aportes destinados a comidas y viáticos alcanzaron 150 mil dólares, y aclaró que se trataba de asistencia limitada:

 

“No era que yo le pagaba la carrera a Espert, éramos tres tipos, no había estructura. Mi asistencia era mínima”.

 

 

 

Además, recordó que Espert le había preguntado:

 

“¿No me podés hacer un aporte monetario que estamos en bolas?”.

 

 

Contrato como consultor en proyecto minero

Machado también contó que contrató a Espert como consultor de un proyecto minero en Guatemala, abonándole 200 mil dólares declarados por contrato.

 

“No eran 34 millones de dólares como dice Grabois. Los 200.000 dólares es porque le cuento a Espert que tenía ese proyecto, me dice que hacía asesorías, y le digo que podíamos firmar un acuerdo de asesoría. Hicimos un contrato firmado”.

 

 

El empresario explicó que en 2020 Espert volvió a comunicarse para retomar la asesoría, aunque las denuncias en su contra impidieron concretarla. Según Machado, la última comunicación con el legislador fue en 2021, cuando le transmitió su confianza:

 

“Llego a Argentina, lo voy a ver, no hay ninguna alerta ni nada, porque no había acusaciones, la prensa en Guatemala explota, y esto es un Deja Vu de lo que pasó allá”.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Sorpresivo cambio del Gobierno: El feriado de octubre se traslada y recupera su nombre
2
 El Municipio de Esquel se compromete con el embellecimiento edilicio de la Escuela N° 112
3
 Incendio vehicular: Una camioneta fue consumida por las llamas
4
 Milei mezcló política y rock en la presentación de su libro en el Movistar Arena
5
 Costantini adquiere el terreno del Portal Palermo por USD 127 millones y proyecta un distrito de usos mixtos
1
 "Más zapatillas, menos pastillas": El grupo de 120 adultos mayores de Esquel que es ejemplo de vitalidad y solidaridad
2
 Cristina recibió a Kicillof y llamaron a “sumar fuerzas” rumbo a octubre
3
 Robo con rotura de luneta en el estacionamiento de la Cascada Esquel
4
 Continúa el paro de Trabajadores de la Salud en Chubut: "Esperamos sepan entender"
5
 Imputan a José Luis Espert por lavado de dinero
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -