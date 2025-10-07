“Fred” Machado confesó haber financiado parte de la campaña de José Luis Espert

El empresario Federico “Fred” Machado, actualmente investigado por vínculos con el narcotráfico, declaró haber aportado fondos a la campaña presidencial de José Luis Espert, así como haber contratado al legislador como consultor en un proyecto privado. Las declaraciones las realizó durante una entrevista con el programa Esta Mañana en Radio Rivadavia.

Aportes a la campaña

Machado señaló que Espert le solicitó apoyo económico para cubrir gastos de campaña:

“Espert no me pidió plata. No me pidió un monto, me pidió ayuda. Me dijo 'te necesito, tampoco es mucho'… Le financié los gastos que necesitaba para moverse”.

El empresario detalló que los aportes destinados a comidas y viáticos alcanzaron 150 mil dólares, y aclaró que se trataba de asistencia limitada:

“No era que yo le pagaba la carrera a Espert, éramos tres tipos, no había estructura. Mi asistencia era mínima”.

Además, recordó que Espert le había preguntado:

“¿No me podés hacer un aporte monetario que estamos en bolas?”.

Contrato como consultor en proyecto minero

Machado también contó que contrató a Espert como consultor de un proyecto minero en Guatemala, abonándole 200 mil dólares declarados por contrato.

“No eran 34 millones de dólares como dice Grabois. Los 200.000 dólares es porque le cuento a Espert que tenía ese proyecto, me dice que hacía asesorías, y le digo que podíamos firmar un acuerdo de asesoría. Hicimos un contrato firmado”.

El empresario explicó que en 2020 Espert volvió a comunicarse para retomar la asesoría, aunque las denuncias en su contra impidieron concretarla. Según Machado, la última comunicación con el legislador fue en 2021, cuando le transmitió su confianza:

“Llego a Argentina, lo voy a ver, no hay ninguna alerta ni nada, porque no había acusaciones, la prensa en Guatemala explota, y esto es un Deja Vu de lo que pasó allá”.

