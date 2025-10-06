12°
Lunes 06 de Octubre de 2025
Denuncian a Milei por decir que mandó presa a Cristina

Tras admitir que fue él quien decidió el encarcelamiento de la expresidenta, el mandatario fue denunciado por abuso de autoridad e intromisión en la Justicia.
El presidente Javier Milei enfrenta denuncias penales por abuso de autoridad e intromisión en la Justicia, luego de sus recientes declaraciones en las que aseguró haber sido quien “tomó la decisión” de que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fuera encarcelada.

 

Durante una entrevista en el canal LN+, el mandatario expresó: “Puedo asegurar que esto es la venganza porque soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa”, en referencia a la condena por la causa Vialidad.

 

Las expresiones generaron una inmediata reacción judicial. El abogado Gregorio Dalbón, representante de Cristina Kirchner en algunas causas civiles, presentó una denuncia por derecho propio, solicitando la indagatoria de Milei por invadir competencias del Poder Judicial. A su vez, la abogada Valeria Carreras radicó otra denuncia similar. Ambas causas quedarán bajo la órbita de los tribunales de Comodoro Py.

 

Las denuncias se basan en el artículo 248 del Código Penal, que establece penas de prisión e inhabilitación para funcionarios públicos que “ilegalmente se atribuyan facultades que no les corresponden o ejerzan las propias de manera abusiva”.

 

 

R.G.

 

 

 

