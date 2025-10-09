10°
László Krasznahorkai ganó el Premio Nobel de Literatura 2025

El autor húngaro se impuso sobre el australiano Gerald Murnane, la mexicana Cristina Rivera Garza y los argentinos César Aira y Samanta Schweblin, en una de las ediciones más disputadas del Nobel de Literatura.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El escritor László Krasznahorkai, de 71 años, fue distinguido este jueves con el Premio Nobel de Literatura 2025, según anunció la Academia Sueca, que destacó su capacidad para “revelar la belleza y el sentido en medio del caos”.

 

Krasznahorkai irrumpió en la literatura húngara en 1985 con "Tango satánico", una novela ambientada en una comunidad rural abandonada antes del colapso del comunismo. El libro, inspirado en su ciudad natal Gyula, tuvo gran impacto en su país y fue llevado al cine por el director Béla Tarr en 1994.

 

El comité lo describió como “un narrador épico en la tradición centroeuropea”, heredero de Kafka y Thomas Bernhard, cuya prosa oscila entre lo absurdo, lo grotesco y lo profundamente humano. 

 

Aunque su narrativa suele moverse entre lo oscuro y lo apocalíptico, Krasznahorkai también ha explorado la dimensión espiritual del arte. 

 

Antes del anuncio, el húngaro figuraba entre los principales candidatos, junto al australiano Gerald Murnane, la mexicana Cristina Rivera Garza y los argentinos César Aira y Samanta Schweblin.

 

El Nobel de Literatura otorga 11 millones de coronas suecas (unos 1,2 millones de dólares), además de una medalla de oro y un diploma, se entregará el 10 de diciembre en Estocolmo, fecha que conmemora la muerte de Alfred Nobel.

 

Con este reconocimiento, Krasznahorkai se une a una prestigiosa lista de autores que incluye a Ernest Hemingway, Toni Morrison, Kazuo Ishiguro y, más recientemente, a Han Kang, Jon Fosse y Annie Ernaux.

 

 

R.G.

 

