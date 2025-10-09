10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 09 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 economia Argentina
09 de Octubre de 2025
economia |
Por Redacción Red43

El Gobierno apuesta a llegar a las elecciones con una inflación cercana al 2%

Pese al aumento del dólar en septiembre, las consultoras estiman que el índice de precios se mantuvo estable, lo que sería mostrado como un logro económico en la recta final de la campaña.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno nacional podría recibir una buena noticia económica en los días previos a las elecciones legislativas del 26 de octubre, ya que las estimaciones privadas apuntan a que la inflación de septiembre se mantendría cerca del 2%, en línea con los valores de julio y agosto.

 

Según el relevamiento de la consultora C&T, el aumento promedio de precios en el Gran Buenos Aires fue del 2%, apenas 0,1 puntos porcentuales por encima del mes anterior. El informe destaca la incidencia de los componentes estacionales, especialmente en indumentaria, que registró una suba del 4,7% debido al cambio de temporada. En agosto, ese mismo rubro había caído un 0,3% por las liquidaciones de invierno.

 

Por su parte, la consultora Analytica calculó una variación de 2,1%, impulsada principalmente por el incremento en frutas y verduras, un fenómeno que también se reflejó en el IPC porteño, que subió 2,2%.

 

En tanto, la consultora LCG presentó un panorama algo más cauteloso: “Con los movimientos del tipo de cambio y la volatilidad financiera, proyectamos una leve aceleración hasta el 2,2% o 2,3%”, señaló la economista Florencia Iragui. Agregó que los precios regulados, como los de prepagas, educación y transporte, aportarían 0,4 puntos al índice general.

 

El Banco Central (BCRA), en su último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), prevé una inflación de 2,1% para septiembre. El dato oficial será publicado por el INDEC el martes 14 de octubre, apenas 12 días antes de las elecciones, en una jornada clave que coincidirá con la visita del presidente Javier Milei a Donald Trump en la Casa Blanca.

 

Si las cifras se confirman, el Gobierno podría celebrar un dato que respalda su teoría de que el aumento del dólar no se trasladó significativamente a los precios. En septiembre, el tipo de cambio mayorista alcanzó los $1.515, lo que obligó al BCRA a vender USD 1.110 millones, aunque sin impacto directo en la inflación minorista.

 

De cara a octubre, LCG señaló que los alimentos subieron un 1% el mes pasado, pero algunos productos comenzaron a mostrar mayor dinamismo en la primera semana del mes actual. No obstante, el 80% de los precios de alimentos y bebidas se mantuvo sin cambios, y las bajas en carnes (-0,7%) y bebidas (-2,3%) compensaron la suba en panificados (3,2%).

 

Si el dato del INDEC confirma un índice en torno al 2%, el oficialismo buscará mostrarlo como señal de estabilidad y control, en medio de un escenario económico tenso y de negociaciones decisivas del ministro de Economía, Luis Caputo, con Estados Unidos por el paquete de rescate financiero.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Cafetería "La Z": un lugar en La Terminal para sentirse como en casa
2
 Gran susto: Una camioneta derrapó y terminó volcada
3
 Condenaron a Fernando Sabag Montiel a 10 años de prisión por el intento de asesinato a Cristina Kirchner
4
 Q.E.P.D Nora Trinidad Urquiza 
5
 Tulipanes Patagonia: “El sueño perfecto”
1
 Alerta Rutas: Vialidad pide extrema precaución para circular entre Comodoro, Esquel y Sarmiento
2
 Imputan a José Luis Espert por lavado de dinero
3
 "Amores Coca": el local de la Terminal de Esquel que conquistó a los vecinos
4
 Esquel lanza programa de sensibilización turística para convertir a vecinos en "anfitriones"
5
 Un total de 31 equipos participarán en el Torneo de Fútbol Infantil en Paso de Indios
Economía
economia |
Por Red43 -
economia |
Por Red43 -
Economía
economia |
Por Red43 -
economia |
Por Red43 -
Economía
economia |
Por Red43 -
economia |
Por Red43 -