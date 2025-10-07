YPF habilitó pago en dólares en su APP

La petrolera nacional YPF presentó una nueva opción de pago en su aplicación móvil, que permite a los usuarios abonar combustibles, productos de tiendas Full y servicios en Boxes utilizando dólares. La medida forma parte del plan YPF Digital.
Funcionamiento
La función está disponible para usuarios que tengan habilitado el sistema “Dinero en Cuenta” (DeC) y posean una cuenta bancaria en dólares. El proceso se realiza de la siguiente manera:
-
Transferir fondos en dólares a la cuenta corriente en USD de YPF Digital en el Banco Santander.
-
Al momento del pago, la app de YPF muestra el monto equivalente en pesos, aplicando el tipo de cambio comprador del Banco Nación.
-
Los fondos en dólares solo pueden utilizarse dentro del ecosistema de YPF, sin operaciones de compra o venta de divisas.
-
En caso de devolución, el reintegro se realiza a la misma cuenta bancaria de origen.
Guillermo Garat, presidente de YPF Digital, indicó que la herramienta cuenta con respaldo del Banco Santander y permite la gestión de pagos dentro de la aplicación.
La nueva opción de pago ya se encuentra disponible para quienes cumplan los requisitos mencionados.
O.P.