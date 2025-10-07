YPF habilitó pago en dólares en su APP

La petrolera nacional YPF presentó una nueva opción de pago en su aplicación móvil, que permite a los usuarios abonar combustibles, productos de tiendas Full y servicios en Boxes utilizando dólares. La medida forma parte del plan YPF Digital.

Funcionamiento

La función está disponible para usuarios que tengan habilitado el sistema “Dinero en Cuenta” (DeC) y posean una cuenta bancaria en dólares. El proceso se realiza de la siguiente manera:

Transferir fondos en dólares a la cuenta corriente en USD de YPF Digital en el Banco Santander. Al momento del pago, la app de YPF muestra el monto equivalente en pesos, aplicando el tipo de cambio comprador del Banco Nación. Los fondos en dólares solo pueden utilizarse dentro del ecosistema de YPF, sin operaciones de compra o venta de divisas. En caso de devolución, el reintegro se realiza a la misma cuenta bancaria de origen.

Guillermo Garat, presidente de YPF Digital, indicó que la herramienta cuenta con respaldo del Banco Santander y permite la gestión de pagos dentro de la aplicación.

La nueva opción de pago ya se encuentra disponible para quienes cumplan los requisitos mencionados.

O.P.