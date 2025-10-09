13°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 09 de Octubre de 2025
RED43 comarca-andina Lago PueloCáncer de mama
09 de Octubre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Octubre Rosa: Realizan campaña de concientización sobre el cáncer de mama

Habrá charlas sobre prevención, autoexamen, mamografías y un acto central el 24 de octubre con música, actividades físicas y recreativas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Lago Puelo, a través del Departamento de la Mujer y la Familia, junto con el Hospital Rural de Lago Puelo, llevará adelante durante todo el mes la campaña “Juntos somos más fuertes: uniendo voces para la prevención”.

 

Actividad central: sábado 24 de octubre

 

El día fuerte de la campaña será el sábado 24 de octubre, de 15 a 19 horas, cuando Lago Puelo se vestirá de rosa en un acto simbólico que busca resaltar la importancia de la detección temprana y fomentar hábitos saludables.

 

 

Durante la jornada, habrá clase de gimnasia, demostración de autoexamen de mama, información sobre la importancia de la mamografía y controles periódicos, música en vivo, baile y actividades recreativas.

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Gran susto: Una camioneta derrapó y terminó volcada
2
 Condenaron a Fernando Sabag Montiel a 10 años de prisión por el intento de asesinato a Cristina Kirchner
3
 Q.E.P.D Nora Trinidad Urquiza 
4
 Tulipanes Patagonia: “El sueño perfecto”
5
 La Catedral Sagrado Corazón de Jesús: un símbolo histórico de fe salesiana
1
 Alerta Rutas: Vialidad pide extrema precaución para circular entre Comodoro, Esquel y Sarmiento
2
 Imputan a José Luis Espert por lavado de dinero
3
 "Amores Coca": el local de la Terminal de Esquel que conquistó a los vecinos
4
 Esquel lanza programa de sensibilización turística para convertir a vecinos en "anfitriones"
5
 Un total de 31 equipos participarán en el Torneo de Fútbol Infantil en Paso de Indios
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -