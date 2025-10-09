Octubre Rosa: Realizan campaña de concientización sobre el cáncer de mama

La Municipalidad de Lago Puelo, a través del Departamento de la Mujer y la Familia, junto con el Hospital Rural de Lago Puelo, llevará adelante durante todo el mes la campaña “Juntos somos más fuertes: uniendo voces para la prevención”.

Actividad central: sábado 24 de octubre

El día fuerte de la campaña será el sábado 24 de octubre, de 15 a 19 horas, cuando Lago Puelo se vestirá de rosa en un acto simbólico que busca resaltar la importancia de la detección temprana y fomentar hábitos saludables.

Durante la jornada, habrá clase de gimnasia, demostración de autoexamen de mama, información sobre la importancia de la mamografía y controles periódicos, música en vivo, baile y actividades recreativas.

