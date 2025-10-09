13°
Comarca Andina, Argentina
Jueves 09 de Octubre de 2025
09 de Octubre de 2025
El jueves comienza bajo alerta por lluvias fuertes

Tras una tarde primaveral que invitó a salir, el clima vuelve a dar un giro: el Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por lluvias intensas para la mañana de este jueves en la Comarca Andina. ¿Qué pasará después?
El aire templado de ayer dio paso a un amanecer gris y húmedo. Desde temprano, las precipitaciones comenzaron a hacerse sentir en localidades de la Comarca Andina, donde el cielo se mantiene cerrado y el viento del oeste se deja sentir.

 

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana se esperan lluvias fuertes con una probabilidad de precipitación entre el 70 y el 100%. En zonas cordilleranas, podrían acumularse hasta 50 milímetros y no se descarta que, en cotas más altas, la lluvia se mezcle con nieve.

 

En la tarde, las lluvias continuarían, aunque con menor intensidad (40 a 70% de probabilidad), mientras que hacia la noche podrían quedar lloviznas aisladas. Las temperaturas oscilarán entre 5°C de mínima y 10°C de máxima, con sensaciones térmicas aún más bajas por efecto del viento.

 

 

El viento del oeste será protagonista: soplará entre 40 y 50 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h, especialmente durante la mañana y primeras horas de la tarde.

 

Un jueves para quedarse en casa (y planear el finde largo)

 

Con el feriado de mañana viernes, este jueves se presenta ideal para organizar actividades bajo techo y aprovechar el descanso que se viene. Aunque el clima no acompañe, se espera una mejoría hacia el fin de semana, con temperaturas algo más altas y menos probabilidad de lluvia.

 

Es el Día Mundial del Correo

 

El 9 de octubre se celebra el Día Mundial del Correo, instaurado en 1969 por la Unión Postal Universal, recordando la importancia de la comunicación que conecta a todos los rincones del planeta.

 

 

 

O.P.

 

