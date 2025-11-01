12°
Por Redacción Red43

Lo corrían para lincharlo por un supuesto abuso y para salvarse se tiró a un lago de agua helada

Es menor y tiene antecedentes por hechos de violencia. Lo salvó personal de Prefectura que logró protegerlo del ataque luego de rescatarlo del agua. Los reproches de la madre. 
Por Redacción Red43

Un sujeto que era perseguido por personas con las que había tenido “problemas” se tiró al lago para no ser agredido y tuvo que ser rescatado por empleados de Prefectura Naval. Un supuesto abuso y un robo, las hipótesis del ataque.

 

El menor de edad tuvo que arrojarse al lago Nahuel Huapi, (que en esta época presenta aguas de muy bajas temperaturas) este jueves a la tarde, cuando era perseguido por personas con las que había tenido problemas el día anterior.

 

El chico, de 17 años, es conocido en el ambiente delictivo y a pesar de su corta edad, ya tuvo varios incidentes. Fue este jueves a las 19 cuando personal de Prefectura Naval tuvo que rescatarlo del agua y protegerlo de la agresión que perpetraban otros individuos.

 

La primera versión que surgió en relación al caso es que el chico habría abusado sexualmente de una mujer el día anterior. Sin embargo, el involucrado sólo aseguró que tuvo inconvenientes, pero no aportó detalles del caso. A partir de allí surgió la otra hipótesis, vinculada a un supuesto robo que el mismo joven habría protagonizado la jornada previa. 

 

Cuando se realizaba el procedimiento, la progenitora del menor involucrado se hizo presente y lejos de defender a su hijo, le reprochó que los problemas de conducta que tienen son continuos y constantes.

 

El mismo chico, semanas atrás, fue demorado luego de sustraerle el teléfono celular a una empleada policial, en inmediaciones del Centro Cívico. Fue demorado y trasladado a la dependencia policial, aunque por tratarse de un menor de edad, recuperó la libertad en poco tiempo.

 

 

 

