Sabado 01 de Noviembre de 2025
01 de Noviembre de 2025
espectaculos |
Por Redacción Red43

De paseo por Miami, el diputado por Chubut José Glinski fue demorado junto a Tamara Pettinato

La pareja vivió una incómoda situación en el aeropuerto cuando un oficial los invitó a pasear a un cuarto para “una revisión mas exhaustiva”. Se esperan conocer más detalles. 
Por Redacción Red43

La actriz y conductora Tamara Pettinato protagonizó este viernes una incómoda situación cuando llegó al aeropuerto Internacional de Miami, donde fue demorada por algunas horas a pedido de la policía local.

 

Pettinato viajó junto a su pareja, José Glinski, exdirector de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), y actualmente diputado nacional por Chubut en representación de Unión por la Patria.

 

Según publicó el periodista Angel De Brito en su cuenta de la red social X, «esta mañana, en migraciones del aeropuerto de Miami, se los vio a Tamara Pettinato y su novio, José Glinski. Un oficial estadounidense los invitó a pasar a un cuarto para una revisión más exhaustiva».

 

La situación llamó la atención de los otros pasajeros, y luego, la noticia se viralizó rápidamente, aunque la hija de Roberto Pettinato todavía no se pronunció públicamente sobre este hecho en el que se vio involucrada junto a su pareja.

 

Tamara, de 40 años, había quedado en el centro de la escena hace un año, cuando se divulgó un video en el cual se la veía tomando cerveza junto al expresidente Alberto Fernández Alberto Fernández en su despacho en la Casa Rosada, lo que originó distintos rumores y una polémica mediática.

 

Finalmente, y cuando se acallaron los ecos de esa controversia, la expanelista bajó su perfil y su exposición en los medios, aunque continuó con su programa de radio durante algunos meses.

 

Fuente: Río Negro

 

 

