Arte y diseño textil: La colección “Chubut Territorio Creativo” llega hoy al Campo de Tulipanes de Trevelin

La colección textil “Chubut Territorio Creativo”, impulsada por el Gobierno del Chubut a través de la Subsecretaría de Cultura, continúa su recorrido itinerante por la provincia, llevando el arte y la identidad textil a nuevos escenarios. Tras una exitosa semana en el Museo de la Familia Perón en Camarones, la muestra se exhibirá hoy en Trevelin y próximamente en Puerto Pirámides.

La colección, que reúne 14 conjuntos completos y un total de 34 piezas, fue elaborada íntegramente por un grupo de mujeres —artesanas, diseñadoras y artistas visuales— de distintos puntos de la provincia. En esta edición, la propuesta rinde homenaje al hacer femenino bajo la consigna: “Mujeres: pulso vital de la identidad chubutense”.

Desfile en el Campo de Tulipanes y Temporada de Ballenas

El público de la Comarca podrá disfrutar de las obras hoy, sábado 1 de noviembre, en el Campo de Tulipanes de Trevelin. Allí, la colección "Territorio" será exhibida en un evento al aire libre que incluirá, además, el desfile de la colección de “Fieltro Patagónico” y contará con la animación de un DJ en vivo.

Posteriormente, la muestra se trasladará a la costa para ser parte de la Temporada de Ballenas. “Territorio Creativo” estará en Península Valdés del jueves 6 al sábado 8 de noviembre, exhibiéndose en el hall central del Hotel Rayentray de Puerto Pirámides.

Un Homenaje al Arte Textil Femenino

El objetivo de esta iniciativa, que nació en 2024, es visibilizar el talento artesanal y reconocer el trabajo de hilanderas, tejedoras y emprendedoras que sostienen una tradición que une generaciones.

Las 34 piezas seleccionadas interpretan la naturaleza y la identidad chubutense, con cada prenda siendo un homenaje al viento, la estepa, el mar y los cielos patagónicos, sintetizando en fibras y colores la memoria y el futuro de la provincia.

La colección agrupa el trabajo de más de veinte creadoras, incluyendo a Carmen Salvador, Dora González, Mónica Cudugnello, Judith Bensimón, y la Fundación “Manos Patagónicas para Fieltro Patagónico”.

