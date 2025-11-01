12°
Sabado 01 de Noviembre de 2025
Sabado con ráfagas de hasta 56 km/h y cielo mayormente nublado en Esquel

El 1 de noviembre comenzará cubierto, luego parcialmente nuboso, con temperaturas entre 7°C y 15°C. Se recomienda precaución por el viento, que tendrá su mayor intensidad por la tarde.
El viernes 1 de noviembre en Esquel se anticipa un día con cielo mayormente cubierto por la mañana y parcialmente nuboso por la tarde, acompañado de vientos moderados a fuertes del sector Oeste.

 

La temperatura mínima será de 7°C y la máxima alcanzará los 15°C a primera hora de la tarde.

 

El viento será una característica del día, con ráfagas que podrían llegar a los 56 km/h alrededor de las 14:00 horas.

Se recomienda precaución por el viento y la exposición solar, ya que el índice de radiación UV será Alto (6) al mediodía.

T.B

 

