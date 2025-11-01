Sabado con ráfagas de hasta 56 km/h y cielo mayormente nublado en Esquel

El viernes 1 de noviembre en Esquel se anticipa un día con cielo mayormente cubierto por la mañana y parcialmente nuboso por la tarde, acompañado de vientos moderados a fuertes del sector Oeste.

La temperatura mínima será de 7°C y la máxima alcanzará los 15°C a primera hora de la tarde.

El viento será una característica del día, con ráfagas que podrían llegar a los 56 km/h alrededor de las 14:00 horas.



Se recomienda precaución por el viento y la exposición solar, ya que el índice de radiación UV será Alto (6) al mediodía.



