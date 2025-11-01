Trevelin dio el puntapié inicial a la temporada de pesca 2025/2026 con más de 60 inscriptos

El "Pueblo del Molino" vivió una tarde repleta de actividades que marcó oficialmente el inicio de su temporada de pesca deportiva 2025/2026. La jornada se consolida como una verdadera fiesta para los amantes de la disciplina, atrayendo a más de sesenta inscriptos entre pescadores, guías y aficionados de la región.

El evento fue organizado por la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, en colaboración con la Asociación de Guías de Pesca del Chubut, poniendo en valor el inigualable entorno natural de ríos y lagos que anualmente atraen a pescadores de todo el mundo, especialmente de Estados Unidos.

Clínica de Lanzamiento y Fomento de Buenas Prácticas

La actividad central incluyó una clínica de lanzamiento y una demostración de atado de moscas, destinadas no solo a expertos, sino también a vecinos y vecinas que buscan iniciarse o perfeccionarse en la disciplina.

Desde la Secretaría de Turismo, se hizo hincapié en la promoción de buenas prácticas en la pesca deportiva, impulsando la capacitación en fly fishing, la modalidad predominante en los ríos patagónicos.

La secretaria de Turismo, Cintia Figueroa, resaltó el objetivo del encuentro: “La intención fue y será visibilizar aún más la actividad de la pesca, un espacio donde los saberes se comparten y donde los guías y prestadores demuestran su profesión y compromiso en lo que hacen”.

Figueroa destacó el apoyo de la Asociación de Guías de Pesca del Chubut y de los comercios tanto de Trevelin como de Esquel. Además, agradeció la labor de los seis lodges, guías, auxiliares y locales de pesca, quienes con su compromiso invitan a los jóvenes a animarse a la actividad y, a su vez, a proteger el recurso natural y disfrutar de la calidad de los ambientes acuáticos.

Respaldo Institucional y Cierre de la Jornada

La iniciativa contó con el respaldo del Ente Mixto de Turismo y fue declarada de interés municipal por el Honorable Concejo Deliberante, en reconocimiento a la importancia de la pesca deportiva para el desarrollo económico, ambiental y formativo del destino.

El cierre protocolar de la jornada incluyó la entrega de certificados a los participantes y contó con la presencia de la secretaria Cintia Figueroa y el concejal David Arakawa, figuras claves en la organización y acompañamiento del evento. También estuvieron presentes el secretario coordinador de Gabinete, Livio Espinoza; la presidenta del HCD, Claudia Garitano; y las concejalas Emilia Méndez y Marisol Salazar.

Trevelin posee una rica historia en esta actividad, con seis lodges de pesca en su ejido y el legado de pioneras como Glenis Owen, una de las primeras mujeres pescadoras con mosca de la Patagonia.

Con un alto nivel de participación, este evento marca el inicio de una agenda anual que buscará fortalecer el vínculo entre turismo, naturaleza y la práctica responsable de la pesca deportiva.

