: Trevelin dictó un nuevo curso clave de manipulación de alimentos en el Paraje Aldea Escolar

La Secretaría de Bromatología, Inspección, Higiene y Tránsito de la Municipalidad de Trevelin llevó a cabo un nuevo curso de capacitación en manipulación segura de alimentos, focalizado esta vez en el Centro Comunitario del Paraje Aldea Escolar. La actividad se desarrolló durante la mañana y culminó cerca del mediodía, contando con una gran convocatoria de vecinos del paraje.
El curso estuvo a cargo del equipo técnico del área, conformado por la Licenciada en Nutrición Karina Jones y la Técnica Bromatóloga Stella Maris Velásquez. El objetivo fue fortalecer la prevención y capacitación de los ciudadanos, especialmente en lo relativo a la disminución de riesgos alimentarios.
Módulos Clave para la Inocuidad
Durante la jornada, se abordaron varios módulos esenciales, haciendo un fuerte hincapié en la seguridad e inocuidad alimentaria. Entre los temas destacados, se incluyeron:
-
Procesos Productivos
-
ETAs (Enfermedades Transmitidas por Alimentos) más comunes en productos regionales.
-
Tipos de Contaminantes
-
Alimentos Libres de Gluten
-
Las Cinco Claves de la Inocuidad Alimentaria
Mario Jones, secretario de la dependencia municipal, destacó la importancia de estas iniciativas: “Como lo he expresado en anteriores oportunidades, resulta esencial propiciar medidas de acción positivas tendientes a la prevención y capacitación de los ciudadanos, en especial, aquellas orientadas al análisis y disminución de riesgos, lo cual constituye la base fundamental para la política de control de los alimentos y de protección de los consumidores”.
Agradecimientos a la Comunidad y la Junta Vecinal
El secretario Jones extendió su agradecimiento a la comunidad de Aldea Escolar por el acompañamiento y la participación en la capacitación. También reconoció la labor del personal de la secretaría encargado de la organización y logística, Shirley Barrientos y Paola Campos.
Un agradecimiento especial fue dirigido a la Sra. Luján Silva, presidenta de la Junta Vecinal “Mi Comunidad” del Paraje Aldea Escolar, quien tuvo un rol fundamental al encargarse del relevamiento y la posterior inscripción de los participantes en el curso.
Finalmente, se destacó la "labor silenciosa pero fundamental" de los vecinos Frida María Aguilar Miranda y Ramiro Rocha, quienes, de forma voluntaria, agasajaron a los participantes con elaboraciones propias, haciendo posible el desarrollo de una jornada amena.
