: Trevelin dictó un nuevo curso clave de manipulación de alimentos en el Paraje Aldea Escolar

La Secretaría de Bromatología, Inspección, Higiene y Tránsito de la Municipalidad de Trevelin llevó a cabo un nuevo curso de capacitación en manipulación segura de alimentos, focalizado esta vez en el Centro Comunitario del Paraje Aldea Escolar. La actividad se desarrolló durante la mañana y culminó cerca del mediodía, contando con una gran convocatoria de vecinos del paraje.

El curso estuvo a cargo del equipo técnico del área, conformado por la Licenciada en Nutrición Karina Jones y la Técnica Bromatóloga Stella Maris Velásquez. El objetivo fue fortalecer la prevención y capacitación de los ciudadanos, especialmente en lo relativo a la disminución de riesgos alimentarios.

Módulos Clave para la Inocuidad

Durante la jornada, se abordaron varios módulos esenciales, haciendo un fuerte hincapié en la seguridad e inocuidad alimentaria. Entre los temas destacados, se incluyeron:

Procesos Productivos

ETAs (Enfermedades Transmitidas por Alimentos) más comunes en productos regionales.

Tipos de Contaminantes

Alimentos Libres de Gluten

Las Cinco Claves de la Inocuidad Alimentaria

Mario Jones, secretario de la dependencia municipal, destacó la importancia de estas iniciativas: “Como lo he expresado en anteriores oportunidades, resulta esencial propiciar medidas de acción positivas tendientes a la prevención y capacitación de los ciudadanos, en especial, aquellas orientadas al análisis y disminución de riesgos, lo cual constituye la base fundamental para la política de control de los alimentos y de protección de los consumidores”.

Agradecimientos a la Comunidad y la Junta Vecinal

El secretario Jones extendió su agradecimiento a la comunidad de Aldea Escolar por el acompañamiento y la participación en la capacitación. También reconoció la labor del personal de la secretaría encargado de la organización y logística, Shirley Barrientos y Paola Campos.

Un agradecimiento especial fue dirigido a la Sra. Luján Silva, presidenta de la Junta Vecinal “Mi Comunidad” del Paraje Aldea Escolar, quien tuvo un rol fundamental al encargarse del relevamiento y la posterior inscripción de los participantes en el curso.

Finalmente, se destacó la "labor silenciosa pero fundamental" de los vecinos Frida María Aguilar Miranda y Ramiro Rocha, quienes, de forma voluntaria, agasajaron a los participantes con elaboraciones propias, haciendo posible el desarrollo de una jornada amena.

