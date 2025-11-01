12°
Sabado 01 de Noviembre de 2025
01 de Noviembre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

: Trevelin dictó un nuevo curso clave de manipulación de alimentos en el Paraje Aldea Escolar

El evento, a cargo de Karina Jones y Stella Maris Velásquez, se centró en prevención de ETAs, Alimentos Libres de Gluten y las Cinco Claves de la Inocuidad.
Por Redacción Red43

La Secretaría de Bromatología, Inspección, Higiene y Tránsito de la Municipalidad de Trevelin llevó a cabo un nuevo curso de capacitación en manipulación segura de alimentos, focalizado esta vez en el Centro Comunitario del Paraje Aldea Escolar. La actividad se desarrolló durante la mañana y culminó cerca del mediodía, contando con una gran convocatoria de vecinos del paraje.

 

 

El curso estuvo a cargo del equipo técnico del área, conformado por la Licenciada en Nutrición Karina Jones y la Técnica Bromatóloga Stella Maris Velásquez. El objetivo fue fortalecer la prevención y capacitación de los ciudadanos, especialmente en lo relativo a la disminución de riesgos alimentarios.

 

 

Módulos Clave para la Inocuidad

 

Durante la jornada, se abordaron varios módulos esenciales, haciendo un fuerte hincapié en la seguridad e inocuidad alimentaria. Entre los temas destacados, se incluyeron:

 

 

  • Procesos Productivos

     

 

  • ETAs (Enfermedades Transmitidas por Alimentos) más comunes en productos regionales.

     

 

  • Tipos de Contaminantes

     

 

  • Alimentos Libres de Gluten

     

 

  • Las Cinco Claves de la Inocuidad Alimentaria

     

 

Mario Jones, secretario de la dependencia municipal, destacó la importancia de estas iniciativas: “Como lo he expresado en anteriores oportunidades, resulta esencial propiciar medidas de acción positivas tendientes a la prevención y capacitación de los ciudadanos, en especial, aquellas orientadas al análisis y disminución de riesgos, lo cual constituye la base fundamental para la política de control de los alimentos y de protección de los consumidores”.

 

 

Agradecimientos a la Comunidad y la Junta Vecinal

 

El secretario Jones extendió su agradecimiento a la comunidad de Aldea Escolar por el acompañamiento y la participación en la capacitación. También reconoció la labor del personal de la secretaría encargado de la organización y logística, Shirley Barrientos y Paola Campos.

 

 

Un agradecimiento especial fue dirigido a la Sra. Luján Silva, presidenta de la Junta Vecinal “Mi Comunidad” del Paraje Aldea Escolar, quien tuvo un rol fundamental al encargarse del relevamiento y la posterior inscripción de los participantes en el curso.

 

 

Finalmente, se destacó la "labor silenciosa pero fundamental" de los vecinos Frida María Aguilar Miranda y Ramiro Rocha, quienes, de forma voluntaria, agasajaron a los participantes con elaboraciones propias, haciendo posible el desarrollo de una jornada amena.

 

 

F.P

 

