Agenda completa: Esquel tiene un fin de semana a pura cultura para disfrutar en famili

La ciudad de Esquel se prepara para vivir un fin de semana extralargo cargado de una intensa agenda cultural, ideal para disfrutar en familia y con amigos. Las propuestas abarcan desde la esperada Noche de los Museos hasta un festival de teatro con presentaciones internacionales, concentrando la actividad en el Centro Cultural Esquel Melipal y el Auditorio Municipal.

El viernes, sábado y domingo estarán repletos de actividades que buscan movilizar a la comunidad en torno al arte, la historia y la cultura viva de la Comarca.

La Gran Noche de los Museos

El evento más destacado de la agenda es la Noche de los Museos, una iniciativa que convoca a diversas instituciones de la ciudad y tendrá su epicentro en el Museo Histórico Municipal.

Varias instituciones participarán con muestras especiales, guías y actividades únicas, ofreciendo un recorrido histórico y cultural por Esquel. Se espera una gran afluencia de público que aprovechará el horario extendido y la diversidad de propuestas en el Museo Histórico y otros puntos clave.

Teatro, Arte y Novedades

Además del recorrido histórico, la agenda se complementa con propuestas artísticas y tecnológicas:

Jardín Teatro Fest: Continúa el festival de teatro, trayendo a escena obras de gran calidad que se presentarán en el Auditorio Municipal. Este festival es un punto de encuentro para amantes de las artes escénicas de la región.

Inauguración de Muestra Artística: El arte local tendrá su espacio con la inauguración de una nueva muestra en el circuito cultural de la ciudad, ofreciendo una oportunidad para conocer las creaciones de artistas de la Comarca.

Streaming y Centro Cultural: El Centro Cultural Esquel Melipal será un núcleo de actividad constante. Habrá una jornada de streaming en vivo, que combinará la tecnología con la difusión cultural.

Actividades Varias: Tanto el Auditorio Municipal como el Centro Cultural Melipal albergarán una multiplicidad de eventos, incluyendo presentaciones, talleres y exposiciones durante todo el fin de semana.

La invitación está abierta a residentes y turistas para sumarse a este fin de semana cultural que promete entretenimiento y aprendizaje en cada rincón de Esquel.

F.P